به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز پنجشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۴، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشورمان و «سون یِلی» وزیر فرهنگ و گردشگری چین در حاشیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراثفرهنگی آسیا دیدار و گفتوگو کردند.
وزیر میراثفرهنگی ایران با ابلاغ پیام رئیسجمهوری، بر تقویت و ارتقای روابط فرهنگی، گردشگری و میراثی میان دو کشور تاکید کرد و مجموعهای از ابتکارات پیشنهادی را برای گشودن سرفصل جدید همکاریها مطرح ساخت.
سیدرضا صالحیامیری در این دیدار با اشاره به جایگاه تمدنی دو کشور گفت: ایران و چین هر دو دارای عمق تاریخی و تمدنی هستند و باور دارم که باید همکاریهای ما در حوزه فرهنگ بیش از گذشته توسعه یابد. وزارتخانههای فرهنگی دو کشور ظرفیت آن را دارند که تبادلات جدیتر و مؤثرتری شکل دهند.
وی ادامه داد: من حامل پیام دکتر پزشکیان برای شما و رئیسجمهور چین هستم. رئیسجمهوری ایران تاکید دارند که روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما بسیار مستحکم است و باید این استحکام در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز تقویت شود. انتظار دولت جمهوری اسلامی ایران این است که همکاریهای فرهنگی ما وارد مرحله اجرایی و تعمیقیافته شود.
صالحیامیری با دعوت رسمی از وزیر فرهنگ و گردشگری چین برای حضور در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران در بهمنماه و همچنین جشن نوروز با حضور ۱۳ کشور عضو اظهار کرد: جنابعالی مهمان ویژه جمهوری اسلامی ایران خواهید بود و این حضور میتواند مسیرهای جدیدی برای ملاقاتهای دوجانبه و آغاز سرفصلهای تازه همکاری ایجاد کند.
ابتکارهای جدید ایران برای تعمیق همکاریهای فرهنگی و گردشگری
وزیر میراثفرهنگی سپس به مجموعهای از نظریات راهبردی ایران در حوزه همکاریهای آسیایی اشاره کرد و گفت: ایده ایجاد سازوکاری آسیایی برای همکاریهای بیشتر در حوزه میراثفرهنگی میتواند قدرت نرم کشورهای قاره آسیا را افزایش دهد.
وی همچنین به مناسبت فرارسیدن پنجاهوپنجمین سال روابط رسمی دو کشور افزود: سال ۲۰۲۶ فرصت مهمی برای نامگذاری این سال به عنوان سال همکاریهای مشترک ایران و چین در حوزههای مختلف فرهنگی، باستانشناسی و نمایشی است. باستانشناسان چینی در کاوشهای چند نقطه ایران از جمله ماسوله که در آستانه ثبتجهانی است نقش مهمی ایفا کردهاند و این مسیر میتواند توسعه یابد.
صالحیامیری با اشاره به ظرفیتهای گردشگری ایران تصریح کرد: ایران یکی از امنترین کشورهای منطقه است و ظرفیت ۲۰ نوع گردشگری شناختهشده جهانی را داراست. اما سطح تعاملات گردشگری ما با چین متناسب با روابط راهبردی دو کشور نیست. ایران آماده همکاری با چین در حوزه فناوریهای موزهای و هوش مصنوعی برای معرفی جذابیتهای فرهنگی است.
استقبال چین از پیشنهادهای ایران و تاکید بر گسترش اقدامات عملی مشترک
در ادامه، سون یِلی وزیر فرهنگ و گردشگری چین با استقبال از دیدگاههای ایران گفت: پیشنهادهای شما بسیار مهم و ارزشمند است و میتواند به نفع هر دو کشور باشد. در حوزه گردشگری، مبنای همکاریهای بیشتر چین و ایران مطلوب است و میتوان همکاریهای گستردهتری شکل داد.
سون یِلی در خصوص پنجاهوپنجمین سال روابط دو کشور گفت: این مناسبت بسیار مهم است و ما از این ابتکار استقبال میکنیم. میتوانیم نمایشگاهها، نشستها و پروژههای مشترک برگزار کنیم و همکاریها باید بر اساس اقدامات عملی تنظیم شود.
وی با اشاره به پیشنهاد ایران درباره ایجاد سازوکار آسیایی جدید در حوزه میراثفرهنگی افزود: این ایده بسیار خوب است و میتوانیم در چارچوب این سازوکار تعاملات مشترک بیشتری را پیش ببریم.
وی همچنین از صالحیامیری برای سفر رسمی مجدد به چین دعوت کرد و گفت: در چین رویدادهای فرهنگی گستردهای در قالب ابتکار کمربند و جاده برگزار میشود و ما آماده توسعه همکاریها در حوزههای نمایشگاهی، باستانشناسی و فرهنگی با ایران هستیم.
نظر شما