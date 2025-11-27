به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد با اشاره به بازدید استاندار از بندرگاه نخل ناخدای بندرعباس و طرح مارینای بندرعباس در مجاورت بندر مسافربری شهید حقانی اظهار کرد: فراهم‌سازی این زیرساخت‌ها، مسیر ورود سرمایه‌گذاران و ارتقای شاخص‌های توسعه بندرعباس را هموار می‌کند.

وی در ادامه از اتمام مراحل پایانی طرح ۳۵۰ میلیارد تومانی ساماندهی مسیر دسترسی بندر نخل ناخدا خبر داد و اعلام کرد: این بندر طبق برنامه‌ریزی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ باید وارد مدار بهره‌برداری شود.

مدیرکل بنادر هرمزگان هدف از اجرای بندرگاه نخل ناخدا به تکمیل زیرساخت‌های زیربنایی و روبنایی بندر و فراهم‌سازی شرایط لازم برای بهره‌برداری کامل اشاره کرد و افزود: احداث سردر ورودی بندر، زیرسازی و روسازی مسیر دسترسی، تأمین روشنایی مسیر و اسکله‌ها، و تأمین آب و برق پسکرانه از جمله بخش‌های اصلی این طرح است.

به گفته عباس‌نژاد؛ عملیات عمرانی بندر نخل ناخدا پیش‌تر در دو فاز سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۴۰۱ شامل احداث ۳۴۰۰ متر مسیر دسترسی و تکمیل دو موج‌شکن اصلی و فرعی به طول‌های ۷۵۰ و ۳۲۰ متر اجرا شده و مساحت حوضچه این بندرگاه نیز ۷.۵ هکتار و مجموع اراضی استحصالی موج‌شکن و مسیر دسترسی نیز ۱۰ هکتار برآورد می‌شود.

وی در ادامه به طرح تفصیلی موج‌شکن غربی بندر شهید حقانی (از مجموعه مارینای بندرعباس) یکی دیگر از مهم‌ترین طرح‌های گردشگری دریایی استان اشاره کرد و گفت: این مجموعه که در مجاورت بندر مسافربری شهید حقانی در حال ساخت است، به‌عنوان محل پهلوگیری کشتی‌های کروز و گردشگری بین‌المللی طراحی شده است.

مدیر بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان نیز گفت: عملیات اجرایی طرح تفصیلی موج‌شکن غربی بندر شهید حقانی از پنجم مردادماه امسال با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان آغاز شده و طی ۲۰ ماه تکمیل خواهد شد.

به گفته حمیدرضا محمدحسینی تختی؛ طرح یاد شده هم‌اکنون ۶۰ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی به‌صورت ۲۴ ساعته در حال فعالیت‌اند و با پنج درصد پیشرفت فیزیکی در قالب برنامه زمان‌بندی ۲۰ ماهه اجرا می‌شود.

وی تقویت نقش بندر شهید حقانی به‌عنوان پایانه گردشگری جنوب کشور، افزایش ایمنی دریانوردی، توسعه خطوط منظم بین بنادر و جزایر استان، ایجاد زیرساخت مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حفظ میراث تاریخی بندر را از اهداف کلیدی این طرح عنوان کرد.

مدیر بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان در خصوص مشخصات فنی این طرح نیز گفت: احداث ۱۵۲۲ متر موج‌شکن اصلی، ۹۱۰ متر دایک حفاظتی، ساماندهی ساحل و ایجاد حدود هفت هکتار محوطه پسکرانه و بازسازی اسکله‌های قدیمی و تاریخی است.

محمدحسینی تختی پیش‌بینی بهره‌برداری از این طرح را فروردین‌ماه ۱۴۰۶ اعلام کرد و افزود: تاکنون تحویل رسمی زمین، انجام عملیات هیدروگرافی، احداث ساختمان اداری و نظارتی، فنس‌کشی و ورود ماشین‌آلات سنگین به کارگاه انجام شده است.

گفتنی است؛ مارینای بندرعباس یکی از مهم‌ترین طرح‌های گردشگری دریایی هرمزگان قسمتی از طرح ابر اکوسیستم دریایی این استان است که در سه نقطه بندر شهید حقانی، بندرگاه نخل ناخدا و بندر شهیده فاطمه نیک هرمز واقع شده است.