به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژهها، در مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی کردی هامبورگ، فیلم کوتاه «خلیل» به نویسندگی، تهیه و کارگردانی سید پیام حسینی، جایزه بهترین فیلم کوتاه و «دشت میخواند» به نویسندگی و کارگردانی گیتا فیضی و تهیهکنندگی دیمن زندی، جایزه تقدیر ویژه فیلم کوتاه داستانی را کسب کردند.
جشنواره بینالمللی فیلم کردی هامبورگ HKFF با شعار «یادآوری، مقاومت، بینش - سینمایی از دل تنوع»، مکانی برای رویارویی فرهنگها، نسلها و دیدگاهها فراهم کرده است. در این رویداد، شجاعت، تنوع و قدرت سینما را برای حفظ خاطرات، شکل دادن به دیدگاهها و ایجاد پل بین گذشته و آینده، جشن گرفته میشود.
این جشنواره ۱۹ تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آبان تا ۲ آذرماه ۱۴۰۴) برگزار شد.
در خلاصه داستان «خلیل» آمده است: «خلیل، پسربچهای ۱۳ساله بعد از مرگ پدرش نگران است که آیا پدر، به بهشت میرود یا جهنم؟ او در تلاش است که از این موضوع مطمئن شود.»
طاها چراغی، امید چراغی، طاها محمدی، حسین مرادی، موسی هدایتی و شوبو سلیمانی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند و پخش بینالملل اثر را گروه دریچه سینما و مؤسسه پناه فیلم بر عهده دارند.
عوامل فیلم کوتاه «خلیل» عبارتند از:
نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: سید پیام حسینی، مجری طرح: مؤسسه پناه فیلم، برنامهریز: محمد درویشی، گروه کارگردانی: حامد بقائیان، سنور رشیدی، منشی صحنه: گشین محمدیان، فیلمبردار: وریا عبدیانی، گروه فیلمبرداری: سامان پاسیان، آرمان صیدی، آیدا زندکریمی، صدابردار و صداگذار: ارسطو مفاخری، دستیار صدا: بهرام مرادی، آهنگساز: آرتین حامدی، تدوین: هادی احمدی، دستیار تولید: رئوف نصیری، اصلاح رنگ: مهران جبلی، گروه صحنه: هیمن کریمی، آرام خالدیان، مدیر تولید: مرتضی جلیلی، مدیر تدارکات: کیومرث شاطبی، دستیار تولید: سامان فریدی، عکاس: حسین کرمی، طراح پوستر: متین خیبلی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.
در خلاصه داستان «دشت میخواند» آمده است: «در میان روزمرگیهای زندگی دختر چوپانی، گرگ به گله حمله میکند. این حمله، منجر به تصمیمی مهم برای او میشود.»
دریا کاکایی، افشین خدری، سارا احمدنژاد، سامان ساعد موچشی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند و مجموعه دریچه سینما، مسئولیت پخش بینالمللی اثر را به عهده دارد.
عوامل «دشت میخواند» عبارتند از:
نویسنده و کارگردان: گیتا فیضی، تهیهکننده: دیمن زندی، مدیر فیلمبرداری: نوید زارع، صدابردار: مبین قادری، تدوین: هادی احمدی، صداگذار: پژمان راژ، موسیقی: بهنام کریمی، اصلاح رنگ: محمد احمدی، طراح لباس: شاهده کریمی، گریم: رعنا خالدی، طراح صحنه: گیتا فیضی، دستیار صحنه: آریان شریعتی، سرپرست گروه کارگردانی: اشکان ساعدپناه، دستیار کارگردان و برنامهریز: یاشار یحیایی، دستیار کارگردان: وحید احمدی، منشیصحنه: نارین زارع، دستیاران تصویر: افشین ملکی، آرمان سیدی، محمد فیضی، رامیار محمدی، دستیار صدا: مبین آذرمیدخت، مدیر تولید: متین ساعدی، گروه تولید: مهرشاد بختیاری، احسان باقری، سامان ساعدموچشی، سهیلا جعفررمشتی، عکاس پشتصحنه: آرمین ابراهیمی، پوستر: اشکان ساعدپناه، مدیر امور بینالملل: سامیه طاهری و مشاور رسانهای: علی کشاورز.
