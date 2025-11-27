تخلیه و بارگیری بیش از ۹ میلیون تن کالا در بنادر غرب هرمزگان

مرتضی سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد هشت ماهه بنادر غرب استان هرمزگان اظهار کرد: از این میزان، سه میلیون و ۸۷۶ هزار و ۴۴۸ تن به جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی و پنج میلیون و ۲۹۵ هزار و ۲۵۴ تن با افزایش ۲۴ درصدی به کالاهای غیرنفتی اختصاص داشته است.

به گفته وی؛ بنادر آفتاب، چارک، سیری، لاوان، بندرلنگه، بندر شیوء، ابوموسی و بندر انرژی بر پارسیان به ترتیب با تخلیه و بارگیری ۲۵۰ هزار و ۳۷۵ تن، یک میلیون و ۱۲۹ هزار و ۲۱۸ تن با رشد ۲۰ درصدی، یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۱۰۱ تن، ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۲۳۷ تن، ۳ میلیون و ۴۰ هزار و ۶۲۵ تن با رشد ۲۷ درصدی، ۱۰۷ هزار و ۶۰۶ تن با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی، ۲۰ هزار و ۷۱۰ تن با رشد ۴ درصدی و ۷۸۸ هزار و ۸۳۰ تن با رشد ۲۸ درصدی کالاهای نفتی و غیر نفتی، روزهای پر رونقی را در ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ سپری کردند.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در ادامه از صادرات بیش از چهار میلیون و ۶۹۹ هزار و ۵۷۲ تن با افزایش ۱۶ درصدی انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی در این بازه زمانی خبر داد.

سالاری افزود: از مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی انجام شده، دو میلیون و ۷۴۵ هزار و ۵۶۹ تن با افزایش ۳۲ درصدی مربوط به صادرات غیر نفتی و یک میلیون و ۹۵۴ هزار و ۳ تن به صادرات نفتی اختصاص دارد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: از مجموع عملیات انجام شده، سه میلیون و ۱۴۸ هزار و ۴۶۶ تن فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی به صورت رویه کاپوتاژ (حمل و نقل ساحلی) در بنادر غرب استان هرمزگان جابه‌جا شده است.

به گفته مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان؛ از این میزان کاپوتاژ یک میلیون و ۸۶۲ هزار و ۹۹۶ تن فرآورده‌های نفتی و یک میلیون و ۲۸۵ هزار و ۴۷۰ تن فرآورده غیرنفتی بوده که بنادر غرب در این بخش از عملیات با ۱۱ درصد افزایش روزهای پررونقی را تجربه کرد.

سالاری توضیح داد: بندر چارک، سیری، لاوان، بندرلنگه و منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان با صادرات بیش از ۲۴۵ هزار و ۲۴۸ تن با افزایش ۵۷ درصدی، یک میلیون و ۸۴ هزار و ۳۹۰ تن، ۷۵۶ هزار و ۹۰۸ تن، ۲ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۶۱۱ تن با افزایش ۴۰ درصدی و ۳۰۹ هزار و ۴۱۵ تن کالاهای نفتی و غیر نفتی افزایش قابل توجهی را در مدت هشت ماهه سال ۱۴۰۴ داشته‌اند.