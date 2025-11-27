سیل در مالزی با یک کشته و بیش از ۲۹۰۰۰ آواره

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مقامات روز پنجشنبه اعلام کردند که یک زن پس از اینکه ماشینش توسط سیل در ایالت کلانتان مالزی برده شد، جان خود را از دست داد.

محمد حقی حسب الله، رئیس پلیس منطقه تانه مراه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این زن ۷۰ ساله در حدود ۱۲۰ متری محل حادثه پیدا شده است.

طبق اعلام اداره رفاه اجتماعی کشور، تعداد افراد آواره در سراسر کشور به ۲۹۴۸۰ نفر افزایش یافته است و ۲۱۴ مرکز امدادرسانی سیل، پناهگاهی برای تخلیه شدگان فراهم کرده‌اند. این اداره افزود که ایالت کلانتان بیشترین آسیب را دیده است.

اداره هواشناسی هشدارهایی در مورد تداوم آب و هوای نامساعد صادر کرده است.