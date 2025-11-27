به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله عباسپور صبح پنجشنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مقامات وزارت صمت، با اشاره به بازدیدهای میدانی صورت گرفته از مرزهای خسروی و پرویزخان، اظهار کرد: علیرغم تفویض اختیارات مناسب به استانداران از سوی رئیس‌جمهور و تاکید بر دیپلماسی مرزی، متأسفانه زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف در کرمانشاه فراهم نیست. اگرچه امکانات برای تردد زوار اربعین بهبود یافته، اما در حوزه تجارت، زیرساخت‌های صادراتی با کاستی‌های جدی مواجه است و وضعیت منطقه آزاد قصرشیرین و مرز پرویزخان نیازمند بازنگری اساسی است.

عباسپور عدم وجود «مدیریت واحد» در مرزها را چالش اصلی دانست و تصریح کرد: تداخل وظایف میان مرزبانی، گمرک و سازمان منطقه آزاد باعث سردرگمی تجار و توقف طولانی‌مدت کالاها شده است. در حالی که طرح جامع منطقه آزاد باید تسهیل‌گر باشد، عملاً ۲۵ درصد از ظرفیت گمرکی را نیز مختل کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کالاها تا ۱۰ روز و حتی بیشتر پشت مرز معطل می‌مانند که این امر برای محصولات فسادپذیر کشاورزی و لبنی خسارت‌بار است.

تعهد ارزی و چالش‌های صادرات ریالی

نماینده مردم در مجلس با انتقاد از سیاست‌های ارزی فعلی، بر لزوم حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز تاکید کرد و گفت: چند نرخی بودن ارز باعث انحراف منابع و کاهش انگیزه صادرکنندگان شده است. وقتی سیاست کلان کشور بر مبنای تجارت با پول ملی یا دینار با کشورهای همسایه است، اجبار صادرکنندگان خرد و کشاورزان به بازگشت ارز دلاری منطقی نیست و تنها منجر به رواج کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌شود.

عباسپور در پایان با اشاره به وضعیت نامناسب هتل‌داری در مناطق مرزی و ورشکستگی فعالان این حوزه، خواستار توجه ویژه به معیشت مرزنشینان و رفع تبعیض در اجرای قانون کولبری برای ساکنان قصرشیرین شد و افزود: مردم کرمانشاه و مرزداران غیور این خطه که در روزهای سخت دفاع مقدس سینه سپر کردند، نباید امروز گرفتار مشکلات معیشتی و موانع اداری باشند.