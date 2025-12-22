فرماندار قصرشیرین: تقویت معیشت مرزنشینان اولویت اصلی ماست

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تکریم و توانمندسازی مرزنشینان شهرستان قصرشیرین عصر دوشنبه با هدف بررسی مسائل، مشکلات و ظرفیتهای مرزی و تقویت معیشت مرزنشینان، با حضور فرماندار شهرستان، جمعی از رؤسای ادارات، دهیاران، تجار، فعالان اقتصادی و مرزنشینان در مسجد مهدیه قصرشیرین برگزار شد.
محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین در این همایش با تأکید بر نقش راهبردی مرزنشینان در حفظ امنیت و پایداری اقتصادی مرزها اظهار کرد: مرزنشینان همواره مدافعان واقعی امنیت کشور بودهاند و تقویت معیشت آنان یک ضرورت انکارناپذیر برای توسعه پایدار مناطق مرزی است.
وی با اشاره به برنامههای اجرایی شهرستان افزود: درجاسازی و بازگشت ساکنان روستاهای مرزی، توسعه پایدار روستایی، پیگیری موضوع کاپوتاژ با طرف عراقی، فراهمسازی زیرساختهای مرز خسروی و افزایش صادرات از این مرز که طی ماههای گذشته رتبه نخست صادراتی کشور را داشته، با جدیت دنبال میشود.
فرماندار قصرشیرین همچنین به موضوع زیرساختهای اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: رفع مشکلات و نارساییهای موجود، بهبود وضعیت مرز پرویزخان و ساماندهی تجارت چمدانی بهمنظور حمایت از معیشت مرزنشینان، از مهمترین مطالبات مردمی است که در دستور کار قرار دارد.
شفیعی با اشاره به تردد کامیونها در مرز خسروی بیان کرد: با وجود محدودیتها، روزانه بین ۷۰۰ تا ۷۳۰ کامیون از این مرز تردد میکنند که حاصل تلاش عوامل اجرایی و خدماتی است و در آینده نزدیک نیز با اجرای برنامههای زیرساختی، شرایط بهتری در مرز خسروی و پرویزخان فراهم خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: پس از تصویب کاپوتاژ و راهاندازی تردد خودرویی زائران، مرز خسروی بهصورت ۲۴ ساعته برای فعالیتهای تجاری فعال میشود و با تقویت نیروهای گمرک، مرزبانی و گذرنامه، رونق اقتصادی و بهبود معیشت مرزنشینان بیش از پیش محقق خواهد شد.
