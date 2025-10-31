بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از مرز پرویزخان قصرشیرین

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر جمعه با همراهی منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، حجت‌الاسلام وحید احمدی، عضو این کمیسیون و نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور، فتح‌الله حسینی، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب، فرماندهان قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا، قرارگاه نجف سپاه، مرزبانی استان، فرماندار قصرشیرین و جمعی از مدیران کل، از مرز پرویزخان بازدید کردند.

در جریان این بازدید، هیأت کمیسیون امنیت ملی ضمن بررسی میدانی آخرین وضعیت فعالیت‌های تجاری، ترانزیتی و مسافری مرز پرویزخان و منطقه آزاد قصرشیرین، در جریان ظرفیت‌ها، موانع و روند توسعه زیرساخت‌های مرزی قرار گرفتند.

در این بازدید، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با اشاره به اهمیت مرز پرویزخان در توسعه اقتصادی و تعاملات بین‌المللی استان اظهار کرد: مرز پرویزخان یکی از مهم‌ترین پایانه‌های صادراتی کشور به عراق است و با حل مشکلات زیرساختی و تسهیل در امور گمرکی، می‌تواند نقش برجسته‌تری در رونق تجارت، ایجاد اشتغال و افزایش تعاملات فرهنگی و اقتصادی ایفا کند.

وی افزود: ظرفیت بالای این مرز در افزایش حجم مبادلات تجاری، فرصت ارزشمندی برای توسعه منطقه قصرشیرین و کل استان کرمانشاه به شمار می‌رود و تلاش مجموعه مدیریت استان، رفع موانع و تقویت این محور تجاری است.

در ادامه، فرماندار قصرشیرین در سخنانی با اشاره به عملکرد مرز پرویزخان در سال جاری گفت: طی هفت ماه گذشته، بیش از دو میلیارد دلار مبادلات تجاری و پانصد میلیون دلار صادرات از طریق این مرز انجام شده است.

وی افزود: مرز پرویزخان به‌صورت شبانه‌روزی در هر دو بخش تجاری و مسافری فعال است و روزانه به‌طور میانگین حدود یک‌هزار و دویست نفر از دو سوی مرز تردد می‌کنند که نشان‌دهنده جایگاه ویژه این مرز در تعاملات ایران و عراق است.

فرماندار قصرشیرین ضمن اشاره به استقبال فعالان اقتصادی و فرهنگی از مرز پرویزخان، گفت: در کنار این ظرفیت‌ها، برخی مشکلات زیرساختی از جمله تعریض مسیر دسترسی به پایانه مرزی، استقرار مرزبانی در مجاورت مسیر و نامناسب بودن موقعیت فعلی تأسیسات مرزی نیازمند توجه جدی است.

در بخش دیگری از این بازدید، بر لزوم تسریع در عملیات احداث پل جدید بر روی رودخانه مرزی که به دلیل سیلاب تغییر مسیر داده است، تأکید شد. همچنین مقرر گردید هماهنگی‌های بیشتری با طرف عراقی و وزارت امور خارجه برای رفع موانع اجرایی و تسهیل در روند تجارت مرزی صورت گیرد.

در پایان این بازدید، تصمیم گرفته شد تا پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبار تعریض مسیر انجام شود و با همکاری سازمان جغرافیایی کشور، محدوده جدید مرز پس از تغییر مسیر رودخانه مشخص گردد. همچنین مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط با همکاری مشترک، مشکلات موجود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند تا روند تجارت و ترانزیت در مرز پرویزخان با سرعت و رونق بیشتری ادامه یابد.