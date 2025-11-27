به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارت صمت، رضا علیزاده با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در امنیت و اقتصاد کشور، اظهار کرد: این استان با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه‌های پتروشیمی، کشاورزی و بازارچه‌های مرزی، همچنان از محرومیت و مظلومیت رنج می‌برد. در بازدیدهای میدانی از مرزهای تجاری و واحدهای صنعتی، عمق مشکلات و کاستی‌ها نمایان شد که نیازمند توجه ویژه و فوری است.

علیزاده با صراحت نسبت به برخی سیاستهای اقتصادی انتقاد کرد و گفت: ما به عنوان نمایندگان مجلس واقفیم که سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی دارای اشکالاتی است. متأسفانه در برخی موارد به جای تشویق صادرکننده، عملاً سیاست‌های تنبیهی اعمال می‌شود و در مقابل به واردات یارانه می‌دهیم که این روند باید اصلاح شود. ما خود را در برابر این تصمیمات و تبعات آن برای بخش خصوصی پاسخگو می‌دانیم.

اعلام آمادگی برای جلسات ویژه رفع موانع

رئیس کمیسیون صنایع مجلس با قدردانی از دولت برای اعزام تیمی کامل از معاونان وزارت صمت به این سفر، آن را فرصتی مغتنم برای استان کرمانشاه دانست و افزود: کمیسیون صنایع آمادگی دارد فراتر از وظایف عادی خود، تمام ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی را برای حل مشکلات کرمانشاه به کار گیرد. ما حاضریم جلسات اختصاصی با حضور مقامات ارشد کشور برگزار کنیم تا موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این استان استراتژیک برطرف شود.

وی در پایان خطاب به فعالان اقتصادی گفت: شما که در این شرایط سخت و با وجود قوانین گاه دست‌وپاگیر، همچنان چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اید، مایه افتخار کشور هستید و ما متعهدیم که با همراهی دولت، از بار مشکلات شما بکاهیم.