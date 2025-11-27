به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارت صمت، فضلالله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه، با ابراز گلایه از نابرابری توسعه در کشور گفت: کرمانشاه با تقدیم نزدیک به ۱۰ هزار شهید و تحمل هزاران بمباران، به عنوان «استان پنجم» و مرکزیت غرب کشور شناخته میشد، اما امروز در مقایسه با استانهای همجوار خود از عقبماندگیهای جدی رنج میبرد و سهم آن از توسعه متناسب با ایثارگریهای مردمش نیست.
رنجبر با اشاره به حضور میدانی خود در بانک مرکزی و مشاهده انباشت مشکلات ارزی، اظهار کرد: امروز فریاد ما برای “تسهیلگری” است. اگر تفکر بسیجی و جهادی بر ارکان دولت، مجلس و قوه قضائیه حاکم شود و موانع اداری را از پیش پای تولیدکنندگان برداریم، مشکلات کشور با سرعت بیشتری حل خواهد شد
وی ادامه داد: تولیدکنندگان استان که در شرایط سخت کمبود انرژی پای کار ماندهاند، مجاهدان عرصه اقتصادی هستند و باید با اصلاح قوانین در کمیسیونهای تخصصی مجلس، دست آنان را گرفت.
وی افزود: برخی استانها چنان اشباع شدهاند که دیگر نیاز به واحد صنعتی جدید ندارند، اما در کرمانشاه ما نیازمند نگاه تبعیضآمیز مثبت، مشوقهای خاص و امتیازات ویژه هستیم تا سرمایهگذاران بومی بتوانند فازهای توسعهای خود را اجرا کنند و معضل بیکاری استان را ریشهکن نمایند.
ضرورت تکمیل زیرساختهای مرزی و منطقه آزاد
نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای تجاری و ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق، بر لزوم تقویت زیرساختهای مرزی تاکید کرد و گفت: پروژههایی مانند منطقه آزاد قصرشیرین هنوز به مرحله عملیاتی مطلوب نرسیدهاند. انتظار داریم بخشی از درآمدهای مرزی مستقیماً به استان بازگردد تا صرف توسعه زیرساختها شود و فقر و بیکاری از چهره این استان زدوده شود.
رنجبر در پایان با تقدیر از حضور اعضای کمیسیون صنایع و معاونان وزارت صمت، این سفر را نقطه عطفی برای هدایت سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی به سمت کرمانشاه دانست و از مسئولان خواست تا با حمایتهای ویژه، سرعت اجرای پروژههای نیمهتمام را افزایش دهند.
