باقرخانی:سفر کمیسیون صنایع موجب تقویت تولید در استان کرمانشاه میشود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان باقرخانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه صبح پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و با اشاره به سفر جمعی از مسئولان و نمایندگان مجلس در استان کرمانشاه، اظهار کرد: حضور این ترکیب مدیریتی در استان ظرفیتی ارزشمند برای بررسی میدانی وضعیت تولید، شناسایی چالشها و دستیابی به راهکارهای مشترک در سطح ملی است.
وی با اشاره به مشارکت گسترده دستگاههای ملی و استانی در این سفر افزود: هماهنگی مجموعه دولت، مجلس و بخش خصوصی در این روزها نشان داد که امکان ایجاد یک الگوی همکاری مؤثر برای توسعه صنعتی و معدنی استان وجود دارد و این همافزایی میتواند پایهگذار تصمیمات مهم در سطح کشور باشد.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه هدف اصلی این نشستها طرح دقیق مطالبات کارآفرینان و فعالان اقتصادی است، گفت: بخش خصوصی با وجود تمام دشواریها در خط مقدم تولید ایستاده و رسالت فعالان این حوزه، بیان شفاف مشکلات و ارائه پیشنهادهایی است که بتواند مسیر توسعه صنعتی را تسهیل کند. به گفته وی، حمایت از این قشر جهادگر باید در اولویت برنامههای حاکمیت قرار گیرد.
وی در تشریح دستاوردهای نشستهای تخصصی برگزار شده طی دو روز گذشته بیان کرد: در حوزه معدن و صنایع معدنی ۲۴ درخواست از جمله اصلاح حقوق دولتی، تسهیل در الحاق محدودههای معدنی، تأمین مالی و رفع موانع طرحها مطرح شد که بررسی اولیه آنها توسط کارشناسان انجام گرفته و پیگیری ملی این مباحث در دستور کار سازمان قرار دارد.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه ادامه داد: در بخش صنعت نیز ۱۲ موضوع از سوی واحدهای تولیدی طرح شد که عمده آنها به مسائل ارزی، تأمین مواد اولیه، خرید ماشینآلات و الزامات مالی بازمیگردد. وی تأکید کرد که رفع این مشکلات نیازمند همراهی نزدیک مرکز و بهویژه بانکهاست تا روند تولید دچار توقف نشود.
وی با اشاره به جلسه حوزه تجارت نیز گفت: مجموعهای از دغدغههای تجار و بازرگانان از جمله رفع تعهدات ارزی، اصلاح فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی و فراهمسازی امکان صادرات پایدار مطرح شد و انتظار میرود با حمایت معاونان وزارتخانه این مشکلات به حداقل برسد.
باقرخانی در پایان با قدردانی از همراهی مجموعه دستگاهها و رسانهها تصریح کرد: برگزاری این نشستها فرصت ارزشمندی برای بازتعریف نقش کرمانشاه در نقشه صنعتی کشور است و امیدواریم نتیجه این جلسات به بهبود فضای کسبوکار، تقویت زیرساختهای تولید و رونق صادرات استان منجر شود.
