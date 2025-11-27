اولتیماتوم نماینده مجلس برای حل مشکلات ارزی و اینترنتی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه، نشست مشترک فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صمت برگزار شد.
در این جلسه حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس، با اشاره به جایگاه کرمانشاه به عنوان سنگر دفاعی کشور و تقدیم هزاران شهید و جانباز، بر لزوم نگاه ویژه مسئولان برای جبران عقبماندگیهای صنعتی این استان تاکید کرد و از معاونتهای وزارت صمت خواست تا حمایتهای ویژهای از شهرکهای صنعتی، بهخصوص واحدهای خودگردان که در تأمین هزینههای جاری مشکل دارند، به عمل آورند.
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت ثبت سفارشها، از مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی خواست تا به عنوان مصوبه این سفر، از روز شنبه تمامی ثبت سفارشهای معطل مانده تجار کرمانشاهی را تأیید و روند پرداختهای ارزی را تسهیل کنند.
عضو کمیسیون صنایع همچنین بخشنامه جدید مبنی بر الزام سپردن تعهد ارزی و ضمانتنامه بانکی برای صادرات بالای ۱۰۰ هزار دلار را غیرکارشناسی و مخرب برای استانهای مرزی دانست و هشدار داد در صورت عدم اصلاح این رویه که منجر به قفل شدن صادرات شده است، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
حجت الاسلام حسینیکیا در بخش دیگری از سخنان خود ضمن درخواست از مدیرعامل بانک صنعت و معدن برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بازدید شده، بر لزوم تعیین تکلیف سریع پهنههای معدنی سنقر تاکید کرد و از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادات خود را برای بازنگری در قانون معادن به کمیسیون صنایع ارائه دهند.
نماینده سنقر در مجلس همچنین با تعیین ضربالاجلی برای وزارت ارتباطات، تصریح کرد که باید تا دهه فجر امسال حداقل ۵۰ درصد از نقاط کور و دارای اختلال اینترنتی و آنتندهی در سطح استان برطرف شود و اعلام کرد که دو هفته آینده جلسهای اختصاصی در کمیسیون صنایع برای پایش دقیق و پیگیری عملیاتی شدن مصوبات و وعدههای سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزیر صمت به استان کرمانشاه، با حضور مسئولان مربوطه برگزار خواهد شد.
