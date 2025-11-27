آماری از جلسات قرآن خانگی کشور؛ فارس در صدر بیشترین جلسات

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین آمار ثبت و تأیید جلسات خانگی قرآن در استان‌های مختلف منتشر شد. در مجموع هزار و ۱۲ جلسه طی آبان‌ماه در سامانه ثبت و از میان آنها ۵۵۰ جلسه پس از بررسی، تأیید شده است.

بررسی جزئیات این آمار نشان می‌دهد که چند استان بیشترین تعداد جلسات قرآنی تأیید شده را به خود اختصاص داده‌اند. در صدر این فهرست، تهران–جنوب‌غرب با ۹۹ جلسه تأیید شده قرار دارد. پس از آن، فارس با ۹۳ جلسه و خراسان رضوی با ۶۶ جلسه در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

در بخش دیگری از گزارش سامانه جلسات خانگی قرآن کریم، آمار جلسات ثبت‌شده به تفکیک شهرستان‌ها منتشر شده است. براساس این داده‌ها، بیشترین میزان ثبت جلسه مربوط به سه شهرستان اسلامشهر با ۸۵ جلسه، بروجرد با ۵۰ جلسه و شیراز با ۴۴ جلسه ثبت‌شده است.

در سایر استان‌ها نیز جلسات متعددی در سامانه ثبت شده و بخش قابل‌توجهی از آنها تأیید و وارد چرخه فعالیت رسمی شده‌اند. جزئیات کامل تعداد جلسات ثبت‌شده و تأیید شده به تفکیک استان‌ها، در جدول منتشرشده از سوی سامانه قابل مشاهده است.

