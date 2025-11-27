حجت‌الاسلام یوسف پورآرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویداد «هیس‌طوری ۲» اظهار کرد: این برنامه با محوریت مجموعه کتاب‌های «سرگذشت استعمار» و با حضور یک‌صد دختر منتخب تشکل حاج‌قاسم از استان قزوین برگزار شده و تلاش دارد محتواهای عمیق تاریخی را در قالبی قابل‌فهم و جذاب برای نوجوانان بازخوانی و تبیین کند.

وی با اشاره به کارگاه‌های آموزشی، حلقه‌های گفت‌وگو و جلسات بازخوانی کتاب‌ها افزود: در این رویداد، نوجوانان در فضایی صمیمی و همراه با نشاط علمی، بخش‌های مختلف این مجموعه را مرور کرده و در کنار اساتید برجسته کشوری به بررسی تحلیلی موضوعات مطرح‌شده پرداختند.

حجت‌الاسلام پورآرین حضور استادان حوزه تاریخ و رسانه بر غنای علمی برنامه‌ها افزود و سبب شد پرسش‌های نوجوانان با استناد و دقت بیشتری پاسخ داده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین حضور دو شهید گمنام در اردوگاه دانشجویی امام رضا (ع) را از جلوه‌های معنوی رویداد دانست و گفت: غالب برنامه‌ها در فضایی معنوی و همراه با تلطیف روح شرکت‌کنندگان برگزار شد و این حال‌وهوا بر عمق‌گیری جلسات موثر بود.

حجت‌الاسلام پورآرین در ادامه ضرورت آشنایی نوجوانان با تاریخ استعمار و شیوه‌های نفوذ قدرت‌های استعماری را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز بخش قابل‌توجهی از شبهات نوجوانان از ناآشنایی با واقعیت‌های تاریخی ناشی می‌شود؛ واقعیت‌هایی که اگر شفاف و مستند بیان نشود، میدان به روایت‌های تحریف‌شده رسانه‌های بیگانه واگذار خواهد شد. نوجوانی که تاریخ را درست بشناسد، در برابر عملیات روانی و روایت‌سازی‌های مغرضانه واکسینه می‌شود.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی رویداد «هیس‌طوری ۲» همین مقابله با تحریف و تقویت توان تشخیص نوجوانان است. جریان استعمار در گذشته تنها به اشغال سرزمین‌ها محدود نمی‌شد بلکه امروز با ابزار رسانه، تولید شبهه، روایت‌سازی و بازنویسی تاریخ در پی تأثیرگذاری بر ذهن نسل جوان است. اگر نوجوانان با این روش‌ها آشنا شوند، می‌توانند در برابر موج‌های شبهه‌افکنانه ایستادگی کرده و تحلیل‌های خود را بر پایه اطلاعات صحیح بنا کنند.

حجت‌الاسلام پورآرین با اشاره به اینکه هیس‌طوری ۲ تلاش دارد زبان پیچیده تاریخ را به زبان امروزی نوجوانان ترجمه کند، بیان کرد: این رویداد پنج‌روزه با حضور برگزیدگان تشکل حاج‌قاسم در اردوگاه دانشجویی امام رضا (ع) مشهد مقدس در حال برگزاری است و تا ۷ آذر ادامه خواهد داشت.