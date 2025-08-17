حجت‌الاسلام یوسف‌پورآرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آئین پیاده‌روی دلدادگان حسینی در نقاط مختلف استان، از مشارکت گسترده مردم در این مراسم معنوی خبر داد.



وی با بیان اینکه این حرکت عظیم مردمی جلوه‌ای از عشق و ارادت خالصانه مردم به ساحت مقدس امام حسین (ع) بود، اظهار داشت: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از عاشقان اهل‌بیت (ع) در استان قزوین در این آئین معنوی شرکت کردند و با پای دل، مسیر عشق را پیمودند. این حضور گسترده، بیانگر عمق باورهای دینی، انسجام اجتماعی و روحیه همدلی و ایثار در میان مردم استان است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین افزود: مراسم پیاده‌روی دلدادگان حسینی امسال با همکاری گسترده هیئات مذهبی، گروه‌های مردمی، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و در فضایی سرشار از معنویت و نظم، جلوه‌ای باشکوه از فرهنگ عاشورایی را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به نقش مهم جوانان، خانواده‌ها و فعالان فرهنگی در برگزاری این مراسم، تصریح کرد: حضور نسل‌های مختلف در این آئین، نشان‌دهنده پیوند عمیق فرهنگی و اعتقادی مردم با نهضت حسینی است. این پیاده‌روی نه‌تنها یک حرکت مذهبی، بلکه نمادی از وحدت، همبستگی و هویت دینی مردم قزوین بود.

حجت‌الاسلام یوسف‌پورآرین در پایان با قدردانی از مشارکت فعال مردم، هیئات مذهبی، نیروهای انتظامی، امدادی و خدماتی، ابراز امیدواری کرد که این حرکت عظیم، زمینه‌ساز تقویت معنویت، انسجام اجتماعی و ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه باشد.