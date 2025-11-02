به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف پورآرین عصر یکشنبه در جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان با اشاره به اجرای طرح زندگی با آیهها اظهار کرد: ماه مبارک رمضان راهبرد اصلی این برنامه ملی است و تلاش میکنیم گفتمان زندگی قرآنی را در قالبی عملیاتی و فراگیر در سطح جامعه گسترش دهیم.
وی با تشریح زمانبندی این طرح گفت: برنامه عملیاتی این پروژه در یک دوره ششماهه طراحی شده است؛ فاز اول از مهر تا آبان شامل آغاز عملیات، برگزاری جلسات توجیهی در سطح استان، طراحی، هماندیشی و تولید محتواست.
وی با بیان اینکه فاز دوم از آبان تا آذر با محوریت اجرای طرح در زندانهای استان و برگزاری رویداد آیات استوار دنبال میشود، عنوان کرد: فاز سوم دی و بهمنماه مرحله اجرای گسترده و فاز چهارم نیز در اسفندماه و در آستانه ماه رمضان برگزار خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین با بیان اینکه این طرح دارای هدفگذاری سهساله است، افزود: هدف ملی ما رسیدن پیامهای منتخب قرآن به ۵۰ میلیون نفر است؛ تغییر سبک زندگی حداقل دو میلیون نفر در اثر این طرح، حفظ ۲۰۰ آیه توسط ۷ تا ۱۰ میلیون نفر، فعالسازی یک و نیم میلیون سفیر قرآنی و ایجاد ۱۰۰ هزار محفل زندگی با آیهها در سطح کشور از جمله اهداف کلان این پروژه است.
پورآرین گفت: سهم هر استان در این اهداف مشخص شده و در حال شهرستانبندی هستیم تا سهم استان قزوین نیز دقیق تعیین شود.
وی با اشاره به گفتمانسازی این طرح گفت: در این پروژه تأکید میشود قرآن کتاب زندگی است و همچنین گفتمان مقاومت به عنوان تنها مسیر پیشرفت و مقابله با جریانهای فرهنگی سبکساز در جهان مطرح است.
او با اشاره به اولویتها افزود: در این طرح پنج اولویت اصلی شامل توجه ویژه به دانشآموزان، مادران، معلمان، نقشآفرینی جریانهای مردمی در کنار حاکمیت، توجه به نیاز و سلیقه مخاطبان و کاهش آسیبهای اجتماعی ترسیم شده است.
تقسیم عملیات در قزوین به پنج قله اجرایی
پورآرین اجرای این طرح در استان قزوین را مبتنی بر پنج قله عنوان کرد و گفت: شروع عملیات با ایام فاطمیه خواهد بود؛ قله دوم برنامههای اعتکاف، قله سوم عید بزرگ مبعث، قله چهارم نیمه شعبان و قله پنجم اجرای سنگین طرح در ماه مبارک رمضان است.
وی با اشاره به شیوه اجرای محافل زندگی با آیهها خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد محفل قرآنی ساده، کمهزینه و کاربردی است. یک جلسه ۱۵ دقیقهای شامل قرائت آیه، مطالعه ترجمه، بیان پیام آیه به کمک مثال و جمعبندی کوتاه یک محفل کامل محسوب میشود. این محافل میتواند در ادارات، کارخانهها، منازل، مساجد، جلسات خانگی، مراسمات مردمی، حتی دورهمیها و پارکها برگزار شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گفت: سفیران طرح شامل مبلغین، اساتید حوزه و دانشگاه، ائمه جماعات، معلمان پرورشی و قرآنی مدارس، مربیان جلسات خانگی، فعالان فرهنگی، کنشگران مردمی، چهرههای محبوب و هر فردی است که توانایی انتقال یک آیه را داشته باشد.
پورآرین با اشاره به اجرای آیات استوار در مدارس استان گفت: این طرح سال گذشته در چند مدرسه بهصورت پایلوت برگزار شد و دانشآموزان با همکاری مربیان پرورشی و قرآنی، آیات انتخابی را به مسائل روز تبدیل کرده و در قالب تئاتر، سرود و کارهای هنری ارائه دادند که با استقبال بسیار خوبی روبهرو شد.
وی افزود: در مرحله دوم این رویداد، مدلسازی مسائل اجتماعی مبتنی بر آیات انجام شده است؛ برای مثال موضوعاتی مانند خودکشی، فساد، فحشا، تبعیض اجتماعی و مشکلات خانوادگی براساس آیات مشخصی از قرآن دارای پاسخ و راهکار شدهاند. در مجموع ۶۰ مسئله و ۳۰ تراز طراحی و آماده ارائه به معلمان و مربیان استان است.
قزوین رتبه اول دانشآموزی کشور را کسب کرد
وی اظهار کرد: استان قزوین در حوزه دانشآموزی رتبه اول کشور و در مجموع رتبه پنج کشور را در طرح زندگی با آیهها کسب کرده که جای تشکر از آموزش و پرورش و بخشهای مختلف دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی با اشاره به افزایش گستره فعالیت گفت: سال گذشته دو هزار و پانزده نفر در این طرح مشارکت داشتند و امسال هدفگذاری ما رسیدن به ده هزار شرکتکننده است که نیازمند همکاری همه دستگاهها است.
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