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۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۸

حجت‌الاسلام پورآرین: اجرای طرح ملی زندگی با آیه‌ها وارد فاز عملیاتی شد

حجت‌الاسلام پورآرین: اجرای طرح ملی زندگی با آیه‌ها وارد فاز عملیاتی شد

قزوین – مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: طرح ملی زندگی با آیه‌ها با برنامه‌ریزی شش‌ماهه وارد فاز عملیاتی شده و استان قزوین در بخش دانش‌آموزی رتبه نخست کشور و در مجموع رتبه پنجم را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف پورآرین عصر یکشنبه در جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان با اشاره به اجرای طرح زندگی با آیه‌ها اظهار کرد: ماه مبارک رمضان راهبرد اصلی این برنامه ملی است و تلاش می‌کنیم گفتمان زندگی قرآنی را در قالبی عملیاتی و فراگیر در سطح جامعه گسترش دهیم.

وی با تشریح زمان‌بندی این طرح گفت: برنامه عملیاتی این پروژه در یک دوره شش‌ماهه طراحی شده است؛ فاز اول از مهر تا آبان شامل آغاز عملیات، برگزاری جلسات توجیهی در سطح استان، طراحی، هم‌اندیشی و تولید محتواست.

وی با بیان اینکه فاز دوم از آبان تا آذر با محوریت اجرای طرح در زندان‌های استان و برگزاری رویداد آیات استوار دنبال می‌شود، عنوان کرد: فاز سوم دی و بهمن‌ماه مرحله اجرای گسترده و فاز چهارم نیز در اسفندماه و در آستانه ماه رمضان برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین با بیان اینکه این طرح دارای هدف‌گذاری سه‌ساله است، افزود: هدف ملی ما رسیدن پیام‌های منتخب قرآن به ۵۰ میلیون نفر است؛ تغییر سبک زندگی حداقل دو میلیون نفر در اثر این طرح، حفظ ۲۰۰ آیه توسط ۷ تا ۱۰ میلیون نفر، فعال‌سازی یک و نیم میلیون سفیر قرآنی و ایجاد ۱۰۰ هزار محفل زندگی با آیه‌ها در سطح کشور از جمله اهداف کلان این پروژه است.

پورآرین گفت: سهم هر استان در این اهداف مشخص شده و در حال شهرستان‌بندی هستیم تا سهم استان قزوین نیز دقیق تعیین شود.

وی با اشاره به گفتمان‌سازی این طرح گفت: در این پروژه تأکید می‌شود قرآن کتاب زندگی است و همچنین گفتمان مقاومت به عنوان تنها مسیر پیشرفت و مقابله با جریان‌های فرهنگی سبک‌ساز در جهان مطرح است.

او با اشاره به اولویت‌ها افزود: در این طرح پنج اولویت اصلی شامل توجه ویژه به دانش‌آموزان، مادران، معلمان، نقش‌آفرینی جریان‌های مردمی در کنار حاکمیت، توجه به نیاز و سلیقه مخاطبان و کاهش آسیب‌های اجتماعی ترسیم شده است.

تقسیم عملیات در قزوین به پنج قله اجرایی

پورآرین اجرای این طرح در استان قزوین را مبتنی بر پنج قله عنوان کرد و گفت: شروع عملیات با ایام فاطمیه خواهد بود؛ قله دوم برنامه‌های اعتکاف، قله سوم عید بزرگ مبعث، قله چهارم نیمه شعبان و قله پنجم اجرای سنگین طرح در ماه مبارک رمضان است.

وی با اشاره به شیوه اجرای محافل زندگی با آیه‌ها خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد محفل قرآنی ساده، کم‌هزینه و کاربردی است. یک جلسه ۱۵ دقیقه‌ای شامل قرائت آیه، مطالعه ترجمه، بیان پیام آیه به کمک مثال و جمع‌بندی کوتاه یک محفل کامل محسوب می‌شود. این محافل می‌تواند در ادارات، کارخانه‌ها، منازل، مساجد، جلسات خانگی، مراسمات مردمی، حتی دورهمی‌ها و پارک‌ها برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گفت: سفیران طرح شامل مبلغین، اساتید حوزه و دانشگاه، ائمه جماعات، معلمان پرورشی و قرآنی مدارس، مربیان جلسات خانگی، فعالان فرهنگی، کنشگران مردمی، چهره‌های محبوب و هر فردی است که توانایی انتقال یک آیه را داشته باشد.

پورآرین با اشاره به اجرای آیات استوار در مدارس استان گفت: این طرح سال گذشته در چند مدرسه به‌صورت پایلوت برگزار شد و دانش‌آموزان با همکاری مربیان پرورشی و قرآنی، آیات انتخابی را به مسائل روز تبدیل کرده و در قالب تئاتر، سرود و کارهای هنری ارائه دادند که با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شد.

وی افزود: در مرحله دوم این رویداد، مدل‌سازی مسائل اجتماعی مبتنی بر آیات انجام شده است؛ برای مثال موضوعاتی مانند خودکشی، فساد، فحشا، تبعیض اجتماعی و مشکلات خانوادگی براساس آیات مشخصی از قرآن دارای پاسخ و راهکار شده‌اند. در مجموع ۶۰ مسئله و ۳۰ تراز طراحی و آماده ارائه به معلمان و مربیان استان است.

قزوین رتبه اول دانش‌آموزی کشور را کسب کرد

وی اظهار کرد: استان قزوین در حوزه دانش‌آموزی رتبه اول کشور و در مجموع رتبه پنج کشور را در طرح زندگی با آیه‌ها کسب کرده که جای تشکر از آموزش و پرورش و بخش‌های مختلف دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی با اشاره به افزایش گستره فعالیت گفت: سال گذشته دو هزار و پانزده نفر در این طرح مشارکت داشتند و امسال هدف‌گذاری ما رسیدن به ده هزار شرکت‌کننده است که نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.

کد مطلب 6642838

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