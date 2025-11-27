  1. دين، حوزه، انديشه
چرا فیلسوفان غرب هنوز به ملاصدرا نرسیده‌اند؟

کامل‌ترین و بهترین نظریه ارتباط نفس و بدن از آنِ حکیم متأله، ملاصدرای شیرازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب رابطه نفس و بدن از نظر ملاصدرا نوشته احمد پهلوانیان از سوی بوستان کتاب در ۲۲۷ صفحه به چاپ رسید.

ارتباط نفس و بدن از موضوعات ژرفی است که همه فیلسوفان از افلاطون و ارسطو و سایر فلاسفه یونانی گرفته تا بوعلی سینا و سهروردی و دیگر حکمای مسلمان و حتی اندیشه ورزان فلسفه جدید غرب، درباره آن دیدگاه‌های خود را ارائه داده‌اند، اما در این میان، کامل‌ترین و بهترین نظریه از آنِ حکیم متأله، ملاصدرای شیرازی است.

ملاصدرا با توجه به تعریفی که از نفس دارد و بیانی که درباره حقیقت و ویژگی‌های نفس مطرح می‌کند و با توجه به ابتکارات بدیع فلسفی خود، مثل «حرکت جوهری»، ارتباط ارگانیک و طبیعی نفس و بدن را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که ابعاد تاریک و گوشه‌های ناپیدای این مسئله را روشن می‌سازد.

اثر حاضر، دیدگاه صدرالمتألهین را در خصوص رابطه نفس و بدن، از جنبه‌های گوناگون تشریح کرده است.

این نوشتار، حاصل پژوهشی درباره مسئله رابطه و علاقه نفس و بدن و بازاندیشی و واکاوی پاسخ به آن در اندیشه ملاصدراست، که صد البته نباید نسبت به اندیشه سترگ و فراز افق فکری صاحب نظریه سنجیده شود که «دست ما کوتاه و خرما بر نخیل»، بلکه معیار سنجش و داوری، محدودیت ظرف اندیشه نگارنده و حضیض توانایی‌های او باید باشد.

    • فاطمه سادات غفرانی IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      ازنظرمن انسان در حیات بعداز مرگ دارای جسم مثالیست چون درخوابهاوقتی که مرده ای رامیبینیم اگرچه دردنیا دارای جسم فرسوده وعلیلی بود مشاهده میکنیم دراخرت دارای جسمی جوان وبازسازی شده
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      ملاصدرا شیرازی فخرشیعه
    • ناشناس FR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      رابطه نفس و بدن از نظر ملاصدرا تخیلی است بیشتر. نفس انر معنوی چگونه از جسم سراسر مادی ساخته یا به تعبیری روح دار میشود؟

