به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب رابطه نفس و بدن از نظر ملاصدرا نوشته احمد پهلوانیان از سوی بوستان کتاب در ۲۲۷ صفحه به چاپ رسید.

ارتباط نفس و بدن از موضوعات ژرفی است که همه فیلسوفان از افلاطون و ارسطو و سایر فلاسفه یونانی گرفته تا بوعلی سینا و سهروردی و دیگر حکمای مسلمان و حتی اندیشه ورزان فلسفه جدید غرب، درباره آن دیدگاه‌های خود را ارائه داده‌اند، اما در این میان، کامل‌ترین و بهترین نظریه از آنِ حکیم متأله، ملاصدرای شیرازی است.

ملاصدرا با توجه به تعریفی که از نفس دارد و بیانی که درباره حقیقت و ویژگی‌های نفس مطرح می‌کند و با توجه به ابتکارات بدیع فلسفی خود، مثل «حرکت جوهری»، ارتباط ارگانیک و طبیعی نفس و بدن را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که ابعاد تاریک و گوشه‌های ناپیدای این مسئله را روشن می‌سازد.

اثر حاضر، دیدگاه صدرالمتألهین را در خصوص رابطه نفس و بدن، از جنبه‌های گوناگون تشریح کرده است.

این نوشتار، حاصل پژوهشی درباره مسئله رابطه و علاقه نفس و بدن و بازاندیشی و واکاوی پاسخ به آن در اندیشه ملاصدراست، که صد البته نباید نسبت به اندیشه سترگ و فراز افق فکری صاحب نظریه سنجیده شود که «دست ما کوتاه و خرما بر نخیل»، بلکه معیار سنجش و داوری، محدودیت ظرف اندیشه نگارنده و حضیض توانایی‌های او باید باشد.

