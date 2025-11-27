به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم شریفی مقدم، از دستگیری سارق حرفهای خودرو پس از تعقیب و گریز و تیراندازی قانونی مأموران گشت کلانتری ۱۱ در ساعات اولیه بامداد خبر داد.
شریفیمقدم فرمانده انتظامی ورامین اظهار داشت: بامداد پنجشنبه ۶ آذرماه، مأموران کلانتری ۱۱ ورامین هنگام گشتزنی در محدوده خیابان اصلی به یک دستگاه خودروی پراید نوکمدادی مشکوک شده و پس از استعلام پلاک مشخص شد که خودرو حدود یک ساعت قبل به سرقت رفته است.
وی افزود: راننده پس از مشاهده خودروی گشت پلیس اقدام به فرار کرده و با حرکات مارپیچ و خلاف جهت، مسیر خروجی ورامین به سمت قرچک را در پیش گرفت و به هشدارهای قانونی مأموران توجهی نکرد.
فرمانده انتظامی ورامین ادامه داد: مأموران با رعایت کامل قانون بهکارگیری سلاح، ابتدا اقدام به شلیک هشداردهنده هوایی و در ادامه با هدف متوقف کردن وسیله نقلیه، به لاستیکها تیراندازی کرده و پس از اجرای طرح مهار، خودرو را متوقف و متهم را دستگیر کردند.
شریفیمقدم با اشاره به اینکه متهم سابقهدار بوده و پس از آزادی از زندان مجدداً اقدام به سرقت کرده است، گفت: فرد دستگیر شده در تحقیقات اولیه به ارتکاب سرقت خودرو اعتراف کرده و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شده است.
وی در پایان افزود: تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.
