به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی‌خانی،صبح شنبه،در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو سارق حرفه‌ای لوازم خودرو در پاکدشت خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: پس از دریافت چندین گزارش سرقت لوازم خودرو از سوی شهروندان، موضوع به صورت ویژه توسط ماموران پلیس پاکدشت مورد بررسی قرار گرفت، عوامل تخصصی کلانتری ۱۱ مرکزی با بررسی صحنه‌های سرقت و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته موفق به شناسایی هویت سارقان و خودروی متهمان شدند.

ولی‌خانی افزود: با فعالسازی دو واحد گشت نامحسوس و انجام سه شبانه‌روز گشت‌زنی مداوم، مأموران کلانتری ۱۱ خودروی متهمان را در حوزه استحفاظی مشاهده کردند. پس از تلاش سارقان برای فرار، با شلیک تیر هوایی و تیراندازی به لاستیک خودرو، متهمان که شامل یک مرد و یک زن بودند، دستگیر شدند.

وی در پایان تصریح کرد: با انتقال متهمان به مقر انتظامی و انجام بازجویی‌های اولیه، هویت مالخر پرونده نیز شناسایی و وی نیز دستگیر شد، سارقان در تحقیقات اولیه به ۳۵ فقره سرقت لوازم خودرو در شهرستان پاکدشت و تهران بزرگ اعتراف کردند. هر سه متهم جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.