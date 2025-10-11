  1. استانها
  2. تهران
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

پلیس: دو سارق حرفه‌ای لوازم خودرو در پاکدشت دستگیر شدند

پاکدشت- فرمانده انتظامی پاکدشت از دستگیری دو سارق حرفه‌ای لوازم خودرو در پاکدشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی‌خانی،صبح شنبه،در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو سارق حرفه‌ای لوازم خودرو در پاکدشت خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: پس از دریافت چندین گزارش سرقت لوازم خودرو از سوی شهروندان، موضوع به صورت ویژه توسط ماموران پلیس پاکدشت مورد بررسی قرار گرفت، عوامل تخصصی کلانتری ۱۱ مرکزی با بررسی صحنه‌های سرقت و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته موفق به شناسایی هویت سارقان و خودروی متهمان شدند.

ولی‌خانی افزود: با فعالسازی دو واحد گشت نامحسوس و انجام سه شبانه‌روز گشت‌زنی مداوم، مأموران کلانتری ۱۱ خودروی متهمان را در حوزه استحفاظی مشاهده کردند. پس از تلاش سارقان برای فرار، با شلیک تیر هوایی و تیراندازی به لاستیک خودرو، متهمان که شامل یک مرد و یک زن بودند، دستگیر شدند.

وی در پایان تصریح کرد: با انتقال متهمان به مقر انتظامی و انجام بازجویی‌های اولیه، هویت مالخر پرونده نیز شناسایی و وی نیز دستگیر شد، سارقان در تحقیقات اولیه به ۳۵ فقره سرقت لوازم خودرو در شهرستان پاکدشت و تهران بزرگ اعتراف کردند. هر سه متهم جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

