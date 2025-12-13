  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

پلیس: سارق اسناد میلیاردی با ۱۳ فقره سرقت در ورامین به دام پلیس افتاد

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری، سارق اسناد میلیاردی با ۱۳ فقره سرقت در ورامین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری، سارق اسناد میلیاردی با ۱۳ فقره سرقت در ورامین خبر داد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی سرقت اسناد با ارزش میلیاردی از داخل یک دستگاه خودرو، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند سارق سابقه‌دار و تحت تعقیب را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه توسط عوامل کلانتری ۱۲ شهرستان ورامین دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به سوابق متهم تصریح کرد: این فرد دارای سوابق کیفری متعدد بوده و در تحقیقات پلیسی به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت در شهرستان‌های ری، قرچک و ورامین اعتراف کرد.

القاصی مهر در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده، با حکم مقام قضائی روانه زندان شد.

