۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

جان باختن یک نفر بر اثر برخورد مرگبار پژو ۴۰۵ با بنز تک

بندرعباس- یک نفر بر اثر برخورد مرگبار پژو ۴۰۵ با بنز تک در مسیر بندر شهید رجایی جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برخورد شدید پژو ۴۰۵ با خودروی سنگین بنز تک در مسیر بندر شهید رجایی بندرعباس، هر دو خودرو دچار حریق شدند.

بر اثر شدت آتش سوزی، راننده خودروی سواری از اهالی کهورستان در میان شعله‌های آتش جان خود را از دست داد.

