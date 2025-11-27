جان باختن یک نفر بر اثر برخورد مرگبار پژو ۴۰۵ با بنز تک

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برخورد شدید پژو ۴۰۵ با خودروی سنگین بنز تک در مسیر بندر شهید رجایی بندرعباس، هر دو خودرو دچار حریق شدند.

بر اثر شدت آتش سوزی، راننده خودروی سواری از اهالی کهورستان در میان شعله‌های آتش جان خود را از دست داد.