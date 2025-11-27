آب به کشاورزان رفیع رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فوری چهارشنبه شب استاندار خوزستان با کشاورزان هویزه به آزادسازی و مدیریت توزیع آب در ظهر امروز پنج شنبه برای بخش رفیع این شهرستان منجر شد.

سید محمدرضا موالی‌زاده، شامگاه گذشته در نشست با نمایندگان کشاورزان هویزه و بخش رفیع، وعده حل فوری مشکل آب را داد.

وی در پی این جلسه و برگزاری یک نشست تخصصی صبح امروز در فرمانداری دستور افزایش دبی آب را صادر کرد و در این راستا آب از محل سد تنظیمی کرخه به میزان ۱۰ مترمکعب در ثانیه افزایش یافت و برای بخش رفیع هویزه رهاسازی شد.

موالی‌زاده در این خصوص توضیح داد: با همکاری کلیه فرمانداران مربوطه و کشاورزان در مناطق بالادست و شهرستان‌های مجاور آب به هویزه رسید و مدیریت و توزیع بهینه آب در دستور کار قرار گرفت.

وی تأکید کرد: با این اقدام، پمپ‌ها برای افزایش فشار آب فعال شدند و در نقاط لازم، توزیع آب به صورت مدیریت شده انجام گرفت.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: این اقدام باعث می‌شود صدها هکتار از زمین‌های زراعی منطقه زیر کشت پاییزه گندم قرار گ یرد.