بسته جامع مقابله با آلودگی هوای خوزستان در ۳ بازه زمانی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مصوبات این جلسه را برای کاهش آلودگی هوا اجرایی کنند.

در این جلسه، بسته‌ای جامع در سه سطح زمانی برای مقابله با آلودگی هوا تصویب شد که شامل اقدامات فوری، میان‌مدت و بلندمدت است.

استاندار خوزستان با تأکید بر ممنوعیت کامل سوزاندن بقایای گیاهی و ضایعات کشاورزی گفت: با متخلفان برخورد قضائی خواهد شد. سازمان مدیریت پسماند موظف به جمع‌آوری اصولی زباله‌ها بدون سوزاندن است و شرکت‌های نیشکری نیز باید از سوزاندن مزارع خود جلوگیری کنند.

موالی‌زاده دستور فوری توزیع بنزین یور و۴ در اهواز و شهرهای صنعتی را صادر کرد و افزود: تا پایان سال جاری، کل استان باید تحت پوشش سوخت استاندارد قرار گیرد. همچنین تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی خودروها در دستور کار قرار دارد.

وی از توزیع رایگان شیر و ماسک استاندارد در مناطق آلوده خبر داد و تصریح کرد: تمام هزینه‌های درمانی مرتبط با بیماری‌های تنفسی ناشی از آلودگی هوا رایگان خواهد بود. مدارس ابتدایی و متوسطه اول نیز تا بهبود شرایط، به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

استاندار خوزستان با اشاره به آتش‌سوزی‌های عمدی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم گفت: این موضوع از طریق دیپلماتیک و با استناد به کنوانسیون رامسر پیگیری خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت ۶۵ فلر نفتی در شعاع ۲۵ کیلومتری اهواز افزود: با دستور رئیس‌جمهور، برنامه زمان‌بندی برای خاموشی این مشعل‌ها در بازه زمانی کوتاه‌تر تدوین شده است.

در پایان، موالی‌زاده با تقدیر از همراهی مردم هشدار داد: در صورت عدم اجرای مصوبات، از مکانیزم‌های قضائی برای الزام دستگاه‌ها به انجام وظایف استفاده خواهد شد. برای حفظ سلامتی مردم با هیچ فرد یا نهادی تعارف نداریم.