به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد که اگر سامانه‌های موشکی میان‌برد آمریکا در هر منطقه‌ای تهدیدی برای روسیه ایجاد کند، این کشور اقدامات نظامی و فنی جبرانی را انجام خواهد داد.

معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه روسیه و آمریکا به صورت موردی در مورد تبادل زندانیان با یکدیگر در تماسند، تأکید کرد که روسیه از روند عادی و آرام مذاکرات با آمریکا در مورد اوکراین حمایت می کند و نمی خواهد در هیچ بازی کثیف و بی ارزش شرکت کند.

ریابکوف خاطرنشان کرد که سفر استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه به روسیه همچنان به قوت خود باقیست و مسکو بر روی هر آنچه نماینده ویژه آمریکا در جریان سفر به مسکو ارائه کند، کار خواهد کرد.

این مقام ارشد روس همچنین گفت که برخی کشورهای اروپایی به شدت تلاش می‌کنند تا پیشرفت رو به جلو در پرونده اوکراین را مختل کنند و مانع از دستیابی روسیه و آمریکا به توافقات درباره این پرونده شوند.