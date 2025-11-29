به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور اوکراین نوشت: در صورت پذیرش طرح صلح واشنگتن، این ابتکار می‌تواند از بروز درگیری‌های جدید جلوگیری کرده و زمینه را برای تبدیل شدن آمریکا، روسیه و اوکراین به شرکای تجاری فراهم سازد.

ویتکاف ابراز امیدواری کرد که سه کشور آمریکا، روسیه و اوکراین در نهایت بتوانند روابط اقتصادی پایدار برقرار کنند.

پیش از این، آمریکا طرحی ۲۸ بندی برای پایان جنگ اوکراین ارائه کرده بود؛ طرحی که با واکنش تند کی‌یف و برخی شرکای اروپایی آن روبه‌رو شد و تلاش‌هایی برای بازنگری اساسی در آن آغاز شد. آمریکا و اوکراین در ۲۳ نوامبر در ژنو، درباره این طرح رایزنی کردند. بنا بر گزارش رسانه‌های اوکراین، دو طرف درباره بخش عمده پیشنهادها به توافق رسیده‌اند اما چند بند برای بررسی در نشست آتی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین باقی مانده است؛ نشستی که هنوز زمان آن مشخص نشده است.

«دونالد ترامپ» نیز سه‌شنبه اعلام کرد که نسخه جدید این طرح از ۲۸ بند به ۲۲ بند کاهش یافته است.