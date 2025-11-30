به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که نشست میان هیئت‌های اوکراینی و آمریکایی در فلوریدا هم اکنون به پایان رسیده است.

بر اساس اعلام این رسانه، ممکن است این نشست پس از یک وقفه دوباره ازسرگرفته شود.

طبق گزارش‌ها، ویتکاف گفته است که فردا به مسکو می‌رود.

این در حالیست که وبگاه آکسیوس پیشتر خبر داده بود: مقامات آمریکایی و اوکراینی اعلام کردند که هیئت‌هایی از دو طرف صبح امروز یکشنبه (به وقت محلی) در میامی مذاکراتی را برگزار خواهند کرد، پیش از آنکه نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا (ویتکاف و کوشنر) برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، به مسکو سفر کنند.

آمریکا و اوکراین در تلاشند تا تفاهمات مربوط به طرح صلح ایالات متحده را نهایی کنند، طرحی که طی چندین روز مذاکره به شدت مورد بازنگری قرار گرفته تا برای کی یف خوشایندتر باشد.