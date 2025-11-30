  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۴

نشست هیئت‌های اوکراینی و آمریکایی پایان یافت؛ ویتکاف به مسکو می‌رود

نشست هیئت‌های اوکراینی و آمریکایی پایان یافت؛ ویتکاف به مسکو می‌رود

نشست میان هیئت‌های اوکراینی و آمریکایی در فلوریدا به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که نشست میان هیئت‌های اوکراینی و آمریکایی در فلوریدا هم اکنون به پایان رسیده است.

بر اساس اعلام این رسانه، ممکن است این نشست پس از یک وقفه دوباره ازسرگرفته شود.

طبق گزارش‌ها، ویتکاف گفته است که فردا به مسکو می‌رود.

این در حالیست که وبگاه آکسیوس پیشتر خبر داده بود: مقامات آمریکایی و اوکراینی اعلام کردند که هیئت‌هایی از دو طرف صبح امروز یکشنبه (به وقت محلی) در میامی مذاکراتی را برگزار خواهند کرد، پیش از آنکه نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا (ویتکاف و کوشنر) برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، به مسکو سفر کنند.

آمریکا و اوکراین در تلاشند تا تفاهمات مربوط به طرح صلح ایالات متحده را نهایی کنند، طرحی که طی چندین روز مذاکره به شدت مورد بازنگری قرار گرفته تا برای کی یف خوشایندتر باشد.

کد خبر 6673611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها