به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، اعلام کرد: سرقتها در پایتخت نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: سرقت منازل از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۶ درصد و جرم قاپیدن یا موبایلقاپی حدود ۳۸ درصد کاهش داشته، اما حتی یک سرقت هم زیاد است و نباید رخ دهد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: ارزیابی عملکرد پلیس به صورت نقطهبهنقطه انجام میشود و هر روز کنترل میشود.
وی با اشاره به آمار روزانه سرقتها گفت: دیروز نسبت به روز قبلش حدود ۴۰ درصد کاهش سرقت داشتیم، اما همواره باید هوشیار باشیم، چرا که سرقتها حالت تهدید دارند و اطلاعات شخصی افراد را هدف قرار میدهند.
سردار محمدیان در پایان خاطرنشان کرد: با وجود کاهشهای قابل توجه، استمرار اقدامات پیشگیرانه و افزایش اعتماد مردم به پلیس، همچنان اولویت اصلی نیروی انتظامی است.
