به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان اطلاعات فاتب، مأمورین پایگاه دوم سازمان اطلاعات فاتب پرونده‌ای در خصوص فروش سلاح توسط فردی ناشناس را تشکیل دادند. در روند تحقیقات بر روی سوژه مورد نظر زوایای جدیدی از پرونده آشکار گشت.

مأمورین علاوه بر فروش سلاح توسط سوژه پی به فعالیت او در خصوص انتقال و فروش ارز، ارتباط، گیری با شهروندان به قصد کلاهبرداری می‌برند.پس از به دست آمدن ادله مجرمانه هماهنگی قضائی انجام و دستگیری وی در دستور کار قرار گرفت.

نهایتاً وی با همدستان خود در حین تردد در محدوده سعادت آباد شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شد. از متهم اقلام زیر کشف شد:



مقادیر زیادی دلار جعلی

چندین پلاک جعلی خودرو

و یک قبضه سلاح کلت کمری با فشنگ.

متهمان دارای سوابق سرقت و کلاهبرداری بوده‌اند.

معاون اجتماعی سازمان اطلاعات فاتب بیان نمود شهروندان مراقبت لازم را در خصوص هر گونه مبادله ارزی را داشته و خرید و فروش را صرفاً در مبادی رسمی انجام و از معامله با دلالان و افرادی با این عناوین خودداری کنند.