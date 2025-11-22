  1. جامعه
  2. انتظامی
۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۴

دستگیری شرور فضای مجازی در شهرک مسعودیه تهران + فیلم

دستگیری شرور فضای مجازی در شهرک مسعودیه تهران + فیلم

پلیس اطلاعات فاتب از دستگیری شرور فضای مجازی خبر داد که در تهرانپارس با شلیک گلوله ایجاد رعب و وحشت می کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس اطلاعات پایتخت، در پی انتشار فیلمی نگران کننده در فضای مجازی که فردی اوباش را در حال تیراندازی عمدی و ایجاد رعب و وحشت در محدوده تهرانپارس نشان می‌داد، دستگیری متهم در دستور کار تیم عملیات ویژه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.

پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، محل اختفای این فرد در شهرک مسعودیه شناسایی شد. مأموران با ورود به مخفیگاه، وی را دستگیر کردند و سلاح مورد استفاده در فیلم را که در مکانی دیگر پنهان کرده بود، کشف کردند.

در ادامه پرونده متهم تکمیل و وی روانه زندان شد

معاون اجتماعی سازمان اطلاعات فاتب در این رابطه تأکید کرد: کنترل اوباش تنها به سطح شهر محدود نبوده و فعالیت آنها در فضای مجازی نیز به طور مستمر تحت رصد و کنترل است.

کد خبر 6665094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها