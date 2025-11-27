غلامزاده: دیپلماسی شهری؛ فرصتی برای همگرایی شهرها و شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غلامزاده نطنزی، سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران و دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی، در آئین افتتاحیه اجلاس بین‌المللی «رویداد شهری تهران» و ششمین دوره «مسابقه بین‌المللی خشت طلایی» که امروز برگزار شد، با تشریح راهبردهای دیپلماسی شهری اظهار کرد: شهرداری‌ها امکان برقراری ارتباط با چهار حوزه بین‌المللی به صورت نظام‌مند را دارند. نخست سازمان‌های بین‌المللی شهری مانند انواع سازمان‌های موضوعی و منطقه‌ای مثل سازمان متروپولیس. این نهادها فرصت‌های ممتازی برای همکاری‌های چندجانبه ایجاد می‌کنند.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی به عنوان دومین محور، تأکید کرد: شهرداری‌ها با پیمانکاران و شرکت‌های فعال در بخش خصوصی همکاری دارند، در عرصه بین‌المللی نیز می‌توانیم از پیمانکاران خارجی استفاده کنیم. این همکاری یک فرصت استراتژیک محسوب می‌شود.

شهروندان مهم‌ترین مخاطب فعالیت‌های بین‌المللی شهرها

دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی، شهروندان را مهم‌ترین مخاطب فعالیت‌های بین‌المللی خواند و گفت: چهارمین و مهم‌ترین مخاطب برای فعالیت بین‌المللی شهرها، شهروندان هستند. چه شهروندان بومی، چه میهمانان خارجی که به صورت موقت یا دائم در شهر حضور دارند و چه فراتر از اینها؛ زمانی که لازم باشد شهر خود را به مخاطب جهانی معرفی کنیم. این چهار محور، چارچوب اصلی فعالیت بین‌المللی شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهند.

غلامزاده با اشاره به همکاری مشترک مجمع آسیایی و شهرداری تهران در برگزاری این رویداد، خاطرنشان کرد: این رویداد به گونه‌ای طراحی شده که به صورت کامل به این نیازها پاسخ دهد. در اینجا هم نمایندگانی از شهرها حضور دارند، هم نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی. بخشی از مباحث شهروندی در پنل‌های تخصصی مورد بحث قرار می‌گیرد و تعدادی از شهروندان نخبه نیز در رویداد شرکت خواهند کرد.

برپایی نمایشگاه تخصصی فرصتی برای برقراری ارتباط بین بخش خصوصی و مدیریت شهری

وی افزود: در کنار پنل‌های تخصصی، نمایشگاهی از فعالیت‌ها و دستاورد استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تدارک دیده شده تا در نتیجه آن بتوانیم ارتباط اولیه‌ای میان بخش خصوصی با مدیریت‌های شهری شکل دهیم.

غلامزاده اظهار داشت: هم در گردهمایی شرکت‌کنندگان و هم در موضوعات مورد بحث، شیوه پیشبرد همکاری‌ها به ویژه در قالب دیپلماسی اقتصادی گنجانده شده است. بخشی از رویداد نیز به روابط خواهرخواندگی اختصاص دارد که طبق برنامه‌ریزی انجام خواهد شد.

وی در تشریح اهداف عملی رویداد گفت: در نتیجه همفکری و گفت‌وگوهایی که در رویداد صورت می‌گیرد می‌توانیم زمینه همکاری بیشتر شهرها را فراهم کنیم. چه در گسترش گردشگری که درآمدهای پایدار ایجاد می‌کند، چه در زمینه‌های فنی و عمرانی که در آن فرصت‌های خدمت‌رسانی متقابل وجود دارد.

دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی در پایان با اشاره به مزایای همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد: به جای پرداخت هزینه‌های گزاف برای خلق تجربیات، می‌توانیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم. این همکاری‌ها هم هزینه‌های ما را کاهش می‌دهد، هم فرصت‌های بهتری برای خدمت‌رسانی ایجاد می‌کند و هم زمان را بهینه مدیریت می‌کند.