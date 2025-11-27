به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ با بیان اینکه نارضایتی شهروندان از بساط‌گستری و سد معبر در محدوده علاءالدین و بازار موبایل به اوج رسیده بود، گفت: با همکاری ۲ شرکت از شهرداری تهران و نیروهای یگان فاتب، معابر خیابان حافظ و سه‌راه جمهوری پاکسازی و پیاده‌راه پاساژ علاءالدین پس از چند سال بازگشایی شد.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی محورهای پرتردد مرکز شهر افزود: سد معبر گسترده موجب کاهش عرض معبر و اختلال در تردد شهروندان شده بود و اجرای این طرح با استقبال کسبه و مردم همراه شد. قمی تأکید کرد که این اقدامات بر پایه ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و با هدف برقراری نظم و انضباط شهری انجام شده و به صورت مستمر در نقاط مختلف منطقه ادامه خواهد داشت.