۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

پیاده‌راه علاءالدین پس از سال‌ها بازگشایی شد

شهردار منطقه ۱۱، از ساماندهی محورهای پرتردد مرکز شهر خبر داد و گفت: پیاده‌راه علاءالدین پس از سال‌ها بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ با بیان اینکه نارضایتی شهروندان از بساط‌گستری و سد معبر در محدوده علاءالدین و بازار موبایل به اوج رسیده بود، گفت: با همکاری ۲ شرکت از شهرداری تهران و نیروهای یگان فاتب، معابر خیابان حافظ و سه‌راه جمهوری پاکسازی و پیاده‌راه پاساژ علاءالدین پس از چند سال بازگشایی شد.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی محورهای پرتردد مرکز شهر افزود: سد معبر گسترده موجب کاهش عرض معبر و اختلال در تردد شهروندان شده بود و اجرای این طرح با استقبال کسبه و مردم همراه شد. قمی تأکید کرد که این اقدامات بر پایه ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و با هدف برقراری نظم و انضباط شهری انجام شده و به صورت مستمر در نقاط مختلف منطقه ادامه خواهد داشت.

