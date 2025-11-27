به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران و در جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی و تداوم سکون و پایداری جو گفت: طی ۴۸ ساعت اخیر ۸۲ واحد تولیدی، صنعتی و کارگاهی مورد بازدید تیم‌های پایش قرار گرفته که از این تعداد، ۲۱ واحد اخطار دریافت کرده و سه کارگاه غیر استاندارد نیز پلمب شده‌اند.

وی افزود: برای واحدهای تولید زغال، قیر، کارگاه‌های ساختمانی، حمل مصالح، صنایع و معادن و همچنین کوره‌های غیر استاندارد تولید آجر و سایر واحدهای آلاینده، ابلاغ کاهش فعالیت و حتی توقف کار تا رفع شرایط اضطرار صادر شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اجرای مصوبه کارگروه آلودگی هوا درباره طرح زوج و فرد بیان کرد: تردد خودروها از درب منزل امروز نیز در شهر اصفهان از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱ اجرا می‌شود و ۹۶ دوربین ثبت تخلف و عوامل پلیس راهور برای اعمال قانون خودروهای متخلف، فاقد معاینه فنی و دودزا در آماده‌باش قرار دارند.

شیشه‌فروش تأکید کرد هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاک‌برداری، آتش‌زدن بقایای گیاهی و ایجاد گرد و غبار ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد. او همچنین از ممنوعیت روشن کردن آتش در پارک‌ها و فضاهای سبز همچون پارک ناژوان، حاشیه زاینده‌رود و پارک کوهستانی صفه تا اطلاع ثانویه خبر داد و اعلام کرد شهرداری موظف است با موارد تخلف قاطعانه برخورد کند.

وی با قدردانی از همراهی ساکنان مناطق شهری و روستایی، به‌ویژه در مناطق صنعتی، بر ضرورت تداوم همکاری مردم در کاهش سفرهای غیرضرور، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، رعایت اصول خودحفاظتی و بهداشت فردی در برابر آلودگی هوا و بیماری آنفلوانزا و استفاده از ماسک در اماکن سربسته و پرتردد تأکید کرد. او همچنین توصیه کرد در شرایط حاضر از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز خودداری شود.

مدیرکل مدیریت بحران افزود: شهرداری‌ها موظف‌اند نسبت به تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و جلوگیری از روشن‌بودن اتوبوس‌ها در پارکینگ‌ها نظارت جدی داشته باشند.

به گفته وی، در این جلسه مقرر شد عوامل اورژانس و شبکه‌های بهداشت و درمان حضور تیم‌های خود را در مناطق پرتردد شهرها تداوم بخشند. شیشه‌فروش اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره اعمال محدودیت‌های جدید فردا و بر اساس اطلاعیه‌ها و هشدارهای جوی اتخاذ خواهد شد.