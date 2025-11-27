به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار سید محمد مجابی، قائممقام و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با آرسنی کاریاکین دبیرکل اتحادیه شهرداریهای عضو مجمع بریکس، موضوع ایجاد جایزه بهترین تجارب و پژوهش شهرداریهای بریکس بررسی و بر گسترش همکاریهای دوجانبه و ایجاد دبیرخانه جایزه بهترین تجارب و پژوهش شهرداریهای عضو بریکس تأکید شد.
در این دیدار، سید محمد مجابی ضمن خیرمقدم به دبیرکل اتحادیه بریکس و گرامیداشت حضور وی در تهران، توسعه همکاریهای دوجانبه و افزایش سطح تعاملات بینالمللی را از اولویتهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برشمرد.
وی بریکس را ظرفیتی ارزشمند برای تبادل تجربه میان شهرداریهای کشورهای عضو دانست و گفت: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به منظور ارتقای توان مدیریتی شهرها و ایجاد رقابت سازنده، پیشنهاد رسمی اعطای جایزه بهترین تجارب و پژوهش شهرداریهای عضو مجمع بریکس را به دبیرخانه این اتحادیه ارائه کرده و آمادگی دارد دبیرخانه این جایزه را نیز در تهران مستقر کند. مجابی با اشاره به توافقات حاصلشده در جلسات پیشین افزود: در نشستهای مشترکی که با پیگیری دکتر مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با مسئولان شهرداری کازان و دبیرخانه بریکس انجام شده زمینههای همکاری بسیار خوبی شکل گرفته است و این جلسه در امتداد همان تلاشها برگزار میشود.
در ادامه، آرسنی کاریاکین دبیرکل اتحادیه شهرداریهای عضو مجمع بریکس که امروز ۵ آذرماه وارد تهران شد، با قدردانی از میزبانی هیأت ایرانی، پیشنهاد اعطای جایزه را نقطه عطفی در افزایش تعاملات و ارتقای شاخصهای مدیریت شهری میان کشورهای عضو بریکس دانست.
وی تأکید کرد: شهرداری کازان به عنوان مسئول دبیرخانه اتحادیه، آمادگی کامل دارد تا با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریها، فرآیند طراحی، تدوین و راهاندازی دبیرخانه جایزه بریکس در تهران را پیش ببرد.
کاریاکین همچنین ابراز امیدواری کرد که با امضا و تبادل تفاهمنامه همکاری میان طرفین، جزئیات اجرایی و محورهای اختصاص این جایزه هر چه سریعتر نهایی و به صورت رسمی اعلام شود.
