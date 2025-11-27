  1. استانها
  2. همدان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

حادثه برای مینی‌بوس دانش‌آموزان در جاده ملایر-همدان

حادثه برای مینی‌بوس دانش‌آموزان در جاده ملایر-همدان

همدان - یک دستگاه مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان که برای شرکت در مسابقات فوتبال عازم همدان بود، در محور ملایر-همدان دچار حادثه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان در محور ملایر-همدان و پس از گذر از شهرک صنعتی حاجی‌آباد از مسیر خارج شد که در پی این حادثه ۱۳ نفر مصدوم شدند.

بر اساس اعلام اورژانس شهرستان ملایر، پس از انجام اقدامات امدادی در محل حادثه، هشت نفر از مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسین (ع) ملایر اعزام شدند و پنج مصدوم دیگر به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

خوشبختانه بر اساس این گزارش، وضعیت عمومی تمامی مصدومان رضایت‌بخش اعلام شده و هیچ‌یک از مصدومان در وضعیت بدحال گزارش نشده‌اند.

این دانش‌آموزان برای شرکت در مسابقات فوتبال به همدان سفر می‌کردند که در میانه راه دچار این حادثه شدند.

کد خبر 6670176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها