به گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه مینیبوس حامل دانشآموزان در محور ملایر-همدان و پس از گذر از شهرک صنعتی حاجیآباد از مسیر خارج شد که در پی این حادثه ۱۳ نفر مصدوم شدند.
بر اساس اعلام اورژانس شهرستان ملایر، پس از انجام اقدامات امدادی در محل حادثه، هشت نفر از مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسین (ع) ملایر اعزام شدند و پنج مصدوم دیگر به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.
خوشبختانه بر اساس این گزارش، وضعیت عمومی تمامی مصدومان رضایتبخش اعلام شده و هیچیک از مصدومان در وضعیت بدحال گزارش نشدهاند.
این دانشآموزان برای شرکت در مسابقات فوتبال به همدان سفر میکردند که در میانه راه دچار این حادثه شدند.
نظر شما