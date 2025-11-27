به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیجار در نشست بررسی ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی سیستان و بلوچستان با اشاره بر ضرورت اصلاح ساختارهای متمرکز کشور، گفت: تداوم این رویکرد، امکان بهرهبرداری از ظرفیتهای گسترده استان را محدود کرده است.
استاندار سیستان و بلوچستان خواستار واگذاری اختیارات مؤثر به استان برای پیشبرد طرحهای مرزی و تجاری شد و بیان کرد: این استان باوجود دارا بودن نقش محوری در تجارت منطقهای، سالها تحت تأثیر نگاه نادرست مدیریتی قرار گرفته و بسیاری از فرصتهای آن در بخشهای حملونقل، مرز و ترانزیت مغفول مانده است.
وی نقش بندر چابهار را در اقتصاد ملی حیاتی توصیف کرد و گفت: نبود زیرساختهای کافی و مسیرهای استاندارد دسترسی، مانع بهرهوری کامل از این بندر اقیانوسی شده و اصلاح شبکه حملونقل و تکمیل راههای اصلی استان ضرورتی اجتنابناپذیر است.
بیجار اظهار داشت: تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، روند تجارت مرزی را کند کرده است بنابراین مدیریت یکپارچه مرز میتواند بسیاری از موانع موجود را برطرف کند.
وی با بیان اینکه برخی فرایندهای اداری در حوزه واردات و تخصیص ارز موجب شکلگیری رانت و اختلال در بازار شده است، بیان کرد: شفافیت و واگذاری اختیارات به استانها میتواند از بروز این مشکلات جلوگیری کند.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: امکان واردات دام زنده و کالاهای ضروری از کشورهای همسایه و منطقه توسط فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان وجود دارد و این ظرفیت میتواند وابستگی کشور به مسیرهای وارداتی طولانی و پرهزینه را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: کمبود ناوگان و نبود زیرساخت مناسب موجب بروز بحران در ایام پرتردد میشود و استان برای جلوگیری از مخاطرات ناچار به تقویت ناوگان حملونقل شده است.
بیجار در پایان خواستار بازدید میدانی مسئولان ملی از ظرفیتها و کاستیهای سیستان و بلوچستان شد و بیان کرد: با رفع فرایندهای اداری پیچیده و واگذاری اختیارات لازم به استان، سیستان و بلوچستان میتواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد ملی و مدیریت آثار تحریمها ایفا کند.
