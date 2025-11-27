  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

برگزاری نماز طلب باران در دریاچه هامون

برگزاری نماز طلب باران در دریاچه هامون

زابل - نماز طلب باران با حضور جمع کثیری از مردم در دریاچه هامون برگزار شد.

