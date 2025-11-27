https://mehrnews.com/x39J8c ۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲ کد خبر 6670281 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲ برگزاری نماز طلب باران در دریاچه هامون زابل - نماز طلب باران با حضور جمع کثیری از مردم در دریاچه هامون برگزار شد. دریافت 8 MB کد خبر 6670281 کپی شد مطالب مرتبط بازگرداندن کیف پنجاه میلیاردی طلا به صاحبش در کنارک بیجار: اعطای اختیارات به استانها بهترین کلید حل مشکلات اقتصادی است بخش آنژیوگرافی بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) زابل افتتاح شد آیت الله محامی: معضل اصلی شهرداری زاهدان بهرهوری پایین است روایت خواهر دو شهید دفاع مقدس؛ مجید و مرتضی در یک روز به شهادت رسیدند برچسبها باران تالاب هامون نماز باران شهرستان هیرمند
