به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در حاشیه دیدار با منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان کمبود نیروی انسانی و خودروهای آمبولانس را از مهمترین چالشهای اورژانس در استانها برشمرد و جذب و استفاده از نیروهای بومی را بهعنوان راهکاری کلیدی برای تأمین و ماندگاری نیرو در مناطق مختلف کشور، به ویژه سیستان و بلوچستان، معرفی کرد.
وی از برنامه تأمین ۲ هزار دستگاه آمبولانس دیگر در سطح کشور تا سال آینده خبر داد و اعلام کرد: این اقدام بخشی از برنامه گسترده نوسازی و توسعه ناوگان فوریتهای پزشکی است.
منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهمنامه، بیان کرد: تأمین ۵۰ دستگاه آمبولانس در راستای دسترسی همگانی، به موقع، کارآمد و عادلانه به خدمات فوریتهای پزشکی برای بیماران نیازمند و تقویت توان لجستیکی اورژانس در سراسر استان به ویژه در مناطق پرحادثه انجام شده است.
وی ابراز داشت: این اقدام گامی مهم در ارتقای سطح خدمات فوریتهای پزشکی در استانهای کمتر برخوردار کشور محسوب میشود و امید میرود با اجرای این تفاهمنامه، شرایط امدادرسانی در سیستان و بلوچستان بهبود قابل توجهی یابد.
در حاشیه این دیدار، تفاهمنامهای بین سازمان اورژانس کشور و استانداری سیستان و بلوچستان به امضا رسید که هدف آن تأمین ۵۰ دستگاه آمبولانس و نوسازی ناوگان امدادی استان است.
