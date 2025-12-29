به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان در احکامی جداگانه ۱۷ نفر از معاونان فرمانداری‌ها و سرپرست بخشداری‌های استان را منصوب کرد.

طی این احکام، مریم آتش‌زر به عنوان معاون امور انتخابات و تقسیمات کشوری دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، عصمت جهاندیده به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان سیب و سوران منصوب، زهرا قاسمی به عنوان سرپرست بخشداری صابری شهرستان نیمروز، عبدالله براهویی به عنوان معاون امور سیاسی دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، مهدی جمشیدزهی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان زاهدان، علیرضا سرحدی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان هامون، سجاد کیخا به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان ایرانشهر، ابراهیم حبیبی کیا به عنوان معاون سیاسی؛ امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان قصرقند، رحیم بخش پاک اندیش به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان ویژه چابهار، یاسر ملک‌رئیسی به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان نیکشهر، محمدظاهر میرکزهی بخشانی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی شهرستان مهرستان، کمال براهویی به عنوان سرپرست بخشداری سفیدابه شهرستان نیمروز، عرفان بارکزهی به عنوان سرپرست بخشداری پسکوه شهرستان سیب و سوران، غلامرضا دهقانزهی ناهوکی به عنوان سرپرست بخشداری کلگان شهرستان گلشن، علی رودینی به عنوان سرپرست بخشداری ریگ ملک شهرستان میرجاوه، نادر بارانی به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان هامون، رضا آب‌روش به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان نیمروز، منصوب شدند.