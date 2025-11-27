به گزارش خبرنگار مهر، سید محمودرضا آقامیری ظهر پنجشنبه در پانزدهمین یادواره شهید مجید شهریاری و اولین یادواره شهید طهرانچی در دانشگاه آزاد زنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره دانشمندان شهید از جمله شهریاری، ذوالفقاری، طهرانچی و عباسی اظهار کرد: این چهره‌ها هر یک در حوزه‌های تخصصی خود نقشی مهم و ماندگار در توسعه علمی کشور ایفا کرده‌اند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی تهران با تأکید بر نقش تأثیرگذار شهدای هسته‌ای در تقویت هویت ملی و ارتقای توان علمی کشور گفت: شهادت این دانشمندان نمادی از هم‌افزایی علم، ایمان و شجاعت است که موجب اقتدار و سربلندی ایران شده است.

وی با اشاره به جایگاه برجسته شهید دکتر مجید شهریاری در حوزه غنی‌سازی هسته‌ای افزود: دکتر شهریاری به‌عنوان استاد تمام و دانشمندی متعهد، با انتشار بیش از ۱۲۵ مقاله علمی و کسب رتبه‌های ممتاز در پایگاه اسکوپوس، در شمار برترین پژوهشگران جهان قرار داشت و نمونه‌ای از تلفیق تعهد، تخصص و اخلاق علمی بود.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی همچنین به فعالیت‌های علمی و فناوری شهیدان طهرانچی و عباسی اشاره کرد و گفت: این دانشمندان با ارائه دستاوردهای مهم در سطح ملی و بین‌المللی، نقش چشمگیری در ارتقای جایگاه علمی کشور داشته‌اند.

آقامیری با بیان اینکه شهدای هسته‌ای از ویژگی‌هایی چون تعقل، عمل‌گرایی، شجاعت و استقامت برخوردار بودند، اظهار داشت: شناخت و معرفی این شخصیت‌های علمی برای نسل‌های آینده ضروری است؛ چرا که خدمات آنان به کشور، پایه‌های پیشرفت و امنیت ملی را تقویت کرده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های شهید دکتر طهرانچی به‌عنوان رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی، نوآوری‌ها و دیدگاه‌های علمی او را از سرمایه‌های ارزشمند نظام آموزشی کشور برشمرد.

آقامیری افزود: دانشمندان شهید هسته‌ای با فداکاری و تعهد خود، موجب سرافرازی ملت ایران و اعتبار بخشیدن به محیط علمی کشور شدند و یاد و آرمان‌های آنان باید در مسیر توسعه ملی زنده نگه داشته شود.