به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی علم ایران (INSF)، جلسه ۲۸۱ شورای علمی بنیاد ملی علم ایران برگزار شد و در این جلسه، در مورد نحوه پرداخت رساله‌های دکتری تصمیماتی اتخاذ شد.

براین اساس، به اطلاع می‌رساند از ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، با توجه به کافی‌بودن نظارت دانشگاه و حضور استاد راهنما در روند اجرای رساله دکتری، استاد ناظر از مسیر فرآیند نظارت در بنیاد حذف شد.

همچنین مصوب شد که از این پس رساله‌های دکتری، در هشت فاز، پرداخت به شرح ذیل انجام شود:

مرحله اول: پرداخت سه ماهه اول(۱۲٪) پس از امضای تفاهم‌نامه؛

مرحله دوم: پرداخت سه ماهه دوم (۲۵٪) پس از گذشت سه ماه ازمدت تفاهم‌نامه و دریافت پیشرفت کار سه ماه اول و تأیید استاد راهنما؛

مرحله سوم: پرداخت سه ماهه سوم (۳۷٪) پس از گذشت ۶ ماه از مدت تفاهم‌نامه، دریافت پیشرفت کار سه ماه دوم و تأیید استاد راهنما؛

مرحله چهارم: پرداخت سه ماهه چهارم (۵۰٪) پس از گذشت نه ماه از مدت تفاهم‌نامه، دریافت پیشرفت کار سه ماه سوم و تأیید استاد راهنما؛

مرحله پنجم: پرداخت سه ماهه پنجم (۶۲٪) پس از گذشت دوازده ماه از مدت تفاهم‌نامه، دریافت پیشرفت کار سه ماه چهارم و تأیید استاد راهنما؛

مرحله ششم: پرداخت سه ماهه ششم (۷۵٪) پس از گذشت پانزده ماه از مدت تفاهم‌نامه، دریافت پیشرفت کار سه ماه پنجم و تأیید استاد راهنما؛

مرحله هفتم: پرداخت سه ماهه هفتم (۸۷٪) پس از گذشت هجده ماه از مدت تفاهم‌نامه، دریافت پیشرفت کار سه ماه ششم و تأیید استاد راهنما؛

مرحله هشتم: پس از دفاع از رساله و با ارائه رساله دکتری، تعهدات و صورتجلسه دفاع و تأیید استاد راهنما (۱۰۰٪).

همچنین پرداخت به استاد راهنما بابت هزینه‌های طرح توسط بنیاد طی دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول مبلغ ۵۰ درصد همراه با پرداخت مرحله دوم پرداخت به دانشجوی دکتری ارائه می‌شود.

در مرحله دوم پرداخت به استاد راهنما نیز مبلغ ۵۰ درصد همراه با پرداخت مرحله پنجم پرداخت به دانشجوی دکتری انجام می‌شود.

در ادامه این جلسه، بند ۳ ماده ۴ دستورالعمل حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها نیز اصلاح شد.

بر این اساس، در مورد دانشجویان دکتری که از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا تاریخ ثبت نام در سامانه بیش از یک سال تحصیلی نگذشته باشد. عبارت «تحصیلی» به این جمله اضافه شده است تا چنانچه بعد از دفاع از موضوع، مرخصی تحصیلی گرفته باشد در یک سال محاسبه شود.

علاوه براین، مقرر شد مصوبات مربوط به رساله دکتری در مورد طرح‌های ارسالی قبل از مصوبه که منجر به انعقاد تفاهم نامه نشده است، نیز اجرا شود.

لازم به یادآوری است، مصوبات جلسه ۲۸۱ شورای علمی بنیاد ملی علم ایران از ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ لازم الاجراست.