اختصاص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیمارستان «گهر» دورود

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله لک علیآبادی امروز پنجشنبه در حاشیه شورای اداری شهرستانهای دورود و ازنا در سخنانی با بیان اینکه هر وقت مجموعهای از مسئولان عالیرتبه هر حوزهای، بهویژه حوزه سلامت که ما در خدمتشان هستیم، حضور پیدا میکنند، قطعاً یک سری از مشکلات رفع خواهند شد، اظهار داشت: در این سفر دکتر «جواهری» قول دادند که مشکلات مربوط به بیمارستان «نرگس» دورود را پیگیری و حل کنند تا شاهد افتتاح ۳۲ تخت در این بیمارستان باشیم.
وی با بیان اینکه بحث «امآرآی» یکی از دغدغههای بسیار مهم و چندین ساله و نزدیک به دو دهه مردم شهرستان دورود است که دکتر «امیری» رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان قول دادند که بهصورت شبانهروزی و با استفاده از ظرفیت خیرین تلاش کنند که این ساختمان تا قبل از عید ساخته شود، دکتر «رضوی» هم قول دادند که دستگاه «امآرآی» که شاید همراه با تجهیزات نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار بخواهد، خریداری شود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم تخصیص اعتبار برای بیمارستان «گهر» دورود، افزود: بنده از محل بودجه در اختیار نمایندگان، ۱۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص دادم، طی تماسی که دکتر «شهریاری» با معاونت توسعه وزارت بهداشت داشتند، قرار شد که وزارتخانه هم ۷۰ میلیارد تومان به این اعتبار اضافه کنند تا بتوانیم پروژه بیمارستان «گهر» را با سرعت بیشتری پیش ببریم.
لک علیآبادی، همچنین موضوع خرید دستگاه «آنژیوگرافی» را یکی دیگر از مباحث مطرح شده در جلسه عنوان کرد و گفت: مقرر شده بود که ۴۰ درصد از هزینه خرید این دستگاه با استفاده از ظرفیت خیرین و ۶۰ درصد نیز از سوی وزارت بهداشت تأمین شود، این دستگاه خریداری شده، اما چهار سال است که متأسفانه نشده که از این دستگاه استفاده کنند، ممکن است این دستگاه از گارانتی خارج شود، قولهایی داده شده که باتوجهبه ساختمانی که داریم این دستگاه نصب شود و ما بتوانیم از آن بهرهبرداری کنیم.
وی با بیان اینکه در جلسه شب گذشته شورای برنامهریزی لرستان رئیس اورژانس کشور قول دادند که ۳۰ دستگاه آمبولانس را به ناوگان اورژانس استان و شهرستانهای دورود و ازنا اضافه کنند، گفت: همچنین دکتر «رئیسی» معاون وزیر بهداشت هم قول دادند که خانههای بهداشتی که بهصورت استیجاری هست، طی چهار سال آینده برایشان ساختمان احداث شود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: همچنین معاون درمان وزارت بهداشت نیز دستور دادند که تمام تجهیزات موردنیاز بیمارستانهای دورود و ازنا تأمین شوند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از مسئولان شهرستان دورود بهویژه امامجمعه، فرماندار و رئیس شبکه بهداشت و درمان و همچنین رسانهها تشکر میکنم، مردم باید بدانند در این شرایط مسئولان بهصورت شبانهروزی تلاش میکنند، گفت: تزریق امید یکی از مهمترین فرمایشات مقام معظم رهبری است که باید صورت گیرد.
