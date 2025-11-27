  1. استانها
  2. قم
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

استاندار: ۸ سالن ورزشی ویژه بانوان در قم در دست ساخت است

استاندار: ۸ سالن ورزشی ویژه بانوان در قم در دست ساخت است

قم: استاندار قم با اعلام اینکه هشت سالن ورزشی ویژه بانوان هم‌اکنون در مراحل مختلف ساخت قرار دارد، گفت توسعه زیرساخت‌های ورزشی بانوان از اولویت‌های جدی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو ظهر پنجشنبه در آئین آغاز نخستین دوره تربیت مربی عفاف و حجاب که با حضور جمعی از مدیران اجرایی، فعالان فرهنگی و مربیان حوزه‌های تربیتی برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه فعالیت‌های فرهنگی در جامعه گفت: کار فرهنگی از ارزشمندترین مأموریت‌هایی است که با وجود پیچیدگی‌های رفتاری و اجتماعی، نیازمند صبر، تبیین و ارائه روش‌های اقناعی است.

وی با بیان اینکه تحقق تغییرات فرهنگی از مسیر اقناع و تعامل ممکن است افزود: تجربه نشان می‌دهد بهره‌گیری از گفت‌وگوی محترمانه و شیوه‌های هنرمندانه در تبیین موضوعات اجتماعی، به‌ویژه در مسئله حجاب، می‌تواند جامعه را به آرامش و رشد فکری نزدیک کند.

استاندار قم با تأکید بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های ورزشی ویژه بانوان بیان کرد: امروز نیاز استان در حوزه ورزش بانوان جدی است و خوشبختانه روند تأمین زیرساخت‌ها رو به پیشرفت است و در حال حاضر هشت سالن ورزشی مخصوص بانوان در مراحل مختلف ساخت قرار دارد و پروژه بزرگ ورزشی پردیسان نیز با اعتباری حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از هفته آینده وارد فاز اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های استان در حوزه توانمندسازی جوانان و خانواده‌ها اظهار داشت: با مشارکت مجموعه‌هایی همچون اوقاف و کمیته امداد، ایجاد فضاهای تفریحی، فرهنگی و اردوگاهی با سرعت قابل توجهی در حال پیگیری است تا علاوه بر ایجاد محیط‌های مناسب برای خانواده‌ها، برنامه‌های آموزشی و بصیرتی نیز در کنار آن اجرا شود.

استاندار قم با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید با رعایت ادب، گفت‌وگوی آرام و تذکر خصوصی انجام شود تصریح کرد: بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۹۵ درصد تذکراتی که با روش صحیح ارائه شده، نتیجه مثبت داشته و موجب اصلاح رفتار اجتماعی شده است و در مقابل، برخوردهای عجولانه و احساسی نه‌تنها تأثیرگذار نیست بلکه ممکن است تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه قم در حوزه فرهنگی و مذهبی افزود: با برنامه‌ریزی هدفمند و آموزش صحیح مربیان، می‌توان قم را به عنوان الگوی برتر در زمینه عفاف و حجاب معرفی کرد و این موضوع نیازمند استمرار فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی است.

کد خبر 6670232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها