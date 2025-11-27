استاندار: ۸ سالن ورزشی ویژه بانوان در قم در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر پنجشنبه در آئین آغاز نخستین دوره تربیت مربی عفاف و حجاب که با حضور جمعی از مدیران اجرایی، فعالان فرهنگی و مربیان حوزههای تربیتی برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه فعالیتهای فرهنگی در جامعه گفت: کار فرهنگی از ارزشمندترین مأموریتهایی است که با وجود پیچیدگیهای رفتاری و اجتماعی، نیازمند صبر، تبیین و ارائه روشهای اقناعی است.
وی با بیان اینکه تحقق تغییرات فرهنگی از مسیر اقناع و تعامل ممکن است افزود: تجربه نشان میدهد بهرهگیری از گفتوگوی محترمانه و شیوههای هنرمندانه در تبیین موضوعات اجتماعی، بهویژه در مسئله حجاب، میتواند جامعه را به آرامش و رشد فکری نزدیک کند.
استاندار قم با تأکید بر ضرورت توسعه ظرفیتهای ورزشی ویژه بانوان بیان کرد: امروز نیاز استان در حوزه ورزش بانوان جدی است و خوشبختانه روند تأمین زیرساختها رو به پیشرفت است و در حال حاضر هشت سالن ورزشی مخصوص بانوان در مراحل مختلف ساخت قرار دارد و پروژه بزرگ ورزشی پردیسان نیز با اعتباری حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از هفته آینده وارد فاز اجرایی میشود.
وی با اشاره به برنامههای استان در حوزه توانمندسازی جوانان و خانوادهها اظهار داشت: با مشارکت مجموعههایی همچون اوقاف و کمیته امداد، ایجاد فضاهای تفریحی، فرهنگی و اردوگاهی با سرعت قابل توجهی در حال پیگیری است تا علاوه بر ایجاد محیطهای مناسب برای خانوادهها، برنامههای آموزشی و بصیرتی نیز در کنار آن اجرا شود.
استاندار قم با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید با رعایت ادب، گفتوگوی آرام و تذکر خصوصی انجام شود تصریح کرد: بر اساس گزارشها، بیش از ۹۵ درصد تذکراتی که با روش صحیح ارائه شده، نتیجه مثبت داشته و موجب اصلاح رفتار اجتماعی شده است و در مقابل، برخوردهای عجولانه و احساسی نهتنها تأثیرگذار نیست بلکه ممکن است تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ویژه قم در حوزه فرهنگی و مذهبی افزود: با برنامهریزی هدفمند و آموزش صحیح مربیان، میتوان قم را به عنوان الگوی برتر در زمینه عفاف و حجاب معرفی کرد و این موضوع نیازمند استمرار فعالیتهای تربیتی و فرهنگی است.
استاندار قم با اعلام اینکه هشت سالن ورزشی ویژه بانوان هماکنون در مراحل مختلف ساخت قرار دارد، گفت توسعه زیرساختهای ورزشی بانوان از اولویتهای جدی استان است.
