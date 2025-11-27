  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+ فیلم

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+ فیلم

رژیم صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس، مناطقی را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی در اقدامی تجاوزکارانه و در راستای تداوم نقض آتش بس، مناطقی را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی قرار داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، در این حملات اطراف منطقه «المحمودیه» و شهرک‌های «سجد» و «الجرمق» در منطقه جزین در جنوب لبنان هدف قرار گرفتند.

رژیم صهیونیستی همچنین مناطق «نبع الطاسة»، «القاطرانی»، اطراف شهرک «اللویزة» و بلندی‌های «الجبور» را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی قرار داد.


 

خبرنگار المیادین گزارش داد که اشغالگران مواضع خود را در یکی از پایگاه‌های تازه تأسیس در داخل خاک لبنان تقویت کرده و به سمت یک کشاورز آتش گشوده‌اند.

منابع محلی هم اعلام کردند که پرواز پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز مناطق جنوبی لبنان همچنان ادامه دارد.

یک سال پس از توافق آتش بس، رژیم صهیونیستی ضمن سوء استفاده از این توافق، از مواضع نظامی تازه تأسیس خود، غیرنظامیان را در جنوب لبنان هدف حملات قرار می دهد.

کد خبر 6670237

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها