به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر پنجشنبه در آئین نکوداشت پروفسور ابراهیمزاده، پدر فیزیولوژی گیاهی ایران و چهره ماندگار جمهوری اسلامی با اشاره به سابقه علمی و پژوهشی برجسته استان گفت: ایران در طول تاریخ خود مدیون دانشمندان بزرگی است که با تلاش علمی و جهادی، جایگاه کشور را در علوم پایه تثبیت کردهاند فرهیختگان گیلانی نقش بیبدیلی در این مسیر داشتهاند و امروز نسل جوان باید از آنها الگو بگیرد.
حقشناس با اشاره به اهمیت آموزش علوم پایه اظهار کرد: انتخاب رشتههای زیستشناسی، فیزیک و ریاضی توسط دانشآموزان و دانشجویان، نقطه شروع توسعه علمی و اقتصادی کشور است متأسفانه ضعف در آموزش و پژوهش علوم پایه باعث شده است که برخی سیاستگذاران نتوانند تصمیمات علمی و اقتصادی مؤثر اتخاذ کنند.
وی افزود: فرهنگ جهادی و پژوهشی بزرگان علمی استان گیلان، از جمله پروفسور ابراهیمزاده، نمونهای از مسئولیتپذیری و ایثار نسل گذشته است. تقدیر از چنین شخصیتهایی نه تنها وظیفهای ملی است، بلکه راهنمای نسلهای آینده و نقطه امید برای توسعه کشور محسوب میشود.
استاندار گیلان همچنین به اهمیت تاریخ و هویت علمی ایران اشاره کرد و گفت: از میرزا موسی باشی در قرن نوزدهم که با ایثار خود جلوی اشغال گیلان را گرفت تا نسل امروز فرهیختگان، همواره تلاش شده است تا ایران در مسیر پیشرفت علمی و اجتماعی باقی بماند. نسل امروز باید با الگوگیری از این بزرگان، مسیر توسعه و تعالی علمی کشور را ادامه دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدایت دانشآموزان و دانشجویان مستعد، حمایت از پژوهشگران و بزرگداشت چهرههای علمی، از جمله پروفسور ابراهیمزاده، وظیفهای است که میتواند آینده ایران را تضمین کند و اهمیت آن برای جامعه و رسانهها باید به خوبی بازتاب پیدا کند.
نظر شما