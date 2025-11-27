علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت بالای تولید انار در استان مرکزی اظهار کرد: ۹۸ درصد تولید انار استان در شهرستان ساوه انجام می‌شود.

وی افزود: برای پایانه صادراتی انار در ساوه زمین مورد نیاز واگذار شده و مجوزهای لازم نیز صادر شده است، بخش خصوصی نیز در حال طراحی این پروژه است و امیدواریم در سال‌های آینده شاهد افتتاح این پایانه باشیم.

صفری تصریح کرد: ایجاد این پایانه نقش مهمی در ساماندهی و افزایش صادرات خواهد داشت، علاوه بر صادرات مستقیم، توسعه صادرات محصولات فرآوری‌شده نیز از اولویت‌های ماست چرا که ارزش افزوده در این شهرستان و استان باقی می‌ماند و اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد می‌کند.

وی بر ضرورت گسترش صنایع تبدیلی در منطقه تأکید کرد و گفت: اگر بتوانیم بخش بیشتری از انار تولیدی را به صورت فرآوری‌شده صادر کنیم، بهره اقتصادی بالاتری نصیب کشاورزان و تولیدکنندگان خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره گفت: به لطف خدا این جشنواره نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت چشمگیری داشته و نمایشگاه جانبی آن نیز بسیار پربارتر برگزار شده است.

صفری افزود: استان مرکزی یکی از مهم‌ترین مناطق انارخیز کشور است و شهرستان ساوه بزرگ‌ترین تولیدکننده انار در ایران به شمار می‌رود و هیچ شهرستانی در سطح کشور سطح زیرکشت اناری برابر با ساوه ندارد.

وی با بیان اینکه در استان مرکزی سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن انار تولید می‌شود، گفت: سطح باغات انار در این استان ۱۱ هزار هکتار است و بیش از ۱۷۰ هزار تن محصول از این باغات برداشت می‌شود که ۹۸ درصد آن مربوط به ساوه است.

صفری با اشاره به خشکسالی‌های اخیر اظهار کرد: تداوم خشکسالی باعث کاهش تولید شده و هدف ما این است که با توسعه روش‌های نوین آبیاری از منابع موجود حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم و باید اذعان کرد که وجود ایستگاه تحقیقات انار در ساوه فرصت مهمی برای ارتقای کیفیت محصول و افزایش قابلیت صادراتی آن است.

وی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۳ هزار هکتار از باغات انار خسارت دیدند، برخی باغات بدون محصول و برخی دچار آسیب درختی شدند و امسال حدود ۱۳۰ هزار تن انار در ساوه تولید شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: خشکسالی واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، بنابراین باید از منابع موجود به بهترین شکل استفاده کنیم.

صفری تاکید کرد: امید است با تکمیل پایانه صادراتی انار، در جشنواره‌های آینده شاهد بهره‌برداری رسمی از آن باشیم و به طور حتم این پایانه نقشی اساسی در توسعه صادرات ایفا می‌کند.