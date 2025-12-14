  1. استانها
طلایی: گره نهاده‌های دامی باز شد؛ ترخیص سه‌میلیون‌تنی در ۲۴ ساعت

ساوه- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اختلالات اخیر در تأمین خوراک دام و طیور برطرف شده و بیش از سه میلیون تن نهاده در کمتر از ۲۴ ساعت وارد چرخه توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی پایانه صادراتی انار ساوه و روستا بازار با اشاره به چالش‌های اخیر در تأمین نهاده‌های دامی اظهار کرد: اختلالات دو ماه گذشته در حوزه تجارت و تخصیص ارز، فشارهایی را به مرغداران و دامداران وارد کرد، اما با ورود سران قوا، پیگیری مجلس شورای اسلامی و تدابیر دولت، مصوبات مؤثری برای مدیریت این شرایط اتخاذ شد.

وی افزود: ثبت سفارش نهاده‌های اساسی به‌موقع انجام شده بود و در زمان آغاز تخصیص ارز، بیش از سه میلیون تن نهاده دامی و کشاورزی در بنادر، اسکله‌ها و انبارهای کشور وجود داشت که با تصمیمات اتخاذشده، در کمتر از ۲۴ ساعت آزادسازی و وارد چرخه توزیع شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی کشور تصریح کرد: علی‌رغم شرایط اقلیمی کم‌سابقه در سال جاری، این بخش توانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند و صادرات محصولات کشاورزی با رعایت استانداردهای لازم به بازارهای هدف از جمله اروپا، روسیه، چین و کشورهای آمریکای جنوبی ادامه دارد.

طلایی، سیاست وزارت جهاد کشاورزی را اقتصادی‌سازی تولید عنوان کرد و گفت: حمایت از تولیدکنندگان زمانی اثربخش است که تولید برای کشاورز و دامدار صرفه اقتصادی داشته باشد و زنجیره تولید، صنایع تبدیلی و بازار به‌صورت هم‌زمان تقویت شود.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به فعالیت ۸ هزار و ۵۰۰ تشکل کشاورزی تحت پوشش سازمان تعاون روستایی، بیان کرد: از این تعداد، بیش از ۸ هزار تشکل فعال هستند و نقش مهمی در سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از تولیدکنندگان ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: ریشه این تشکل‌ها به سال ۱۳۲۵ بازمی‌گردد، زمانی که حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن بودند و توزیع کالاهای اساسی از طریق همین تشکل‌ها انجام می‌شد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس ماده ۳ این برنامه، تشکل‌ها مکلف شده‌اند ۲۵ درصد سهم بازار بازرگانی و تجارت را در اختیار داشته باشند و در همین راستا تاکنون ۵۰۰ روستابازار در کشور راه‌اندازی شده که این عدد تا پایان دولت به ۳ هزار روستابازار افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در بخش صنایع غذایی و صنایع تبدیلی، بیش از ۲۵۰ محصول تحت پوشش قرار دارد و تاکنون دو پایانه صادراتی در کشور راه‌اندازی شده است.

طلایی گفت: ظرفیت سردخانه‌ای سازمان نیز از کمتر از ۱۰ هزار تن به بیش از ۱۰۰ هزار تن افزایش یافته و بیش از ۲۷۰ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی ایجاد شده است.

طلایی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان ساوه گفت: این شهرستان به دلیل قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی کشور، نزدیکی به تهران، برخورداری از بزرگ‌ترین شهرک صنعتی و برندهای معتبری همچون انار و پسته ساوه، ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع تبدیلی و صادرات دارد.

وی از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای توسعه روستابازارهای ساوه خبر داد و افزود: برای هر تشکلی که وارد فاز پایانه صادراتی شود، در مرحله نخست ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده و سازمان تعاون روستایی آمادگی تأمین نقدینگی و حمایت از پروژه‌های اولویت‌دار این شهرستان را دارد.

