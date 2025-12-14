به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست هماندیشی پایانه صادراتی انار ساوه و روستا بازار با اشاره به چالشهای اخیر در تأمین نهادههای دامی اظهار کرد: اختلالات دو ماه گذشته در حوزه تجارت و تخصیص ارز، فشارهایی را به مرغداران و دامداران وارد کرد، اما با ورود سران قوا، پیگیری مجلس شورای اسلامی و تدابیر دولت، مصوبات مؤثری برای مدیریت این شرایط اتخاذ شد.
وی افزود: ثبت سفارش نهادههای اساسی بهموقع انجام شده بود و در زمان آغاز تخصیص ارز، بیش از سه میلیون تن نهاده دامی و کشاورزی در بنادر، اسکلهها و انبارهای کشور وجود داشت که با تصمیمات اتخاذشده، در کمتر از ۲۴ ساعت آزادسازی و وارد چرخه توزیع شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی کشور تصریح کرد: علیرغم شرایط اقلیمی کمسابقه در سال جاری، این بخش توانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند و صادرات محصولات کشاورزی با رعایت استانداردهای لازم به بازارهای هدف از جمله اروپا، روسیه، چین و کشورهای آمریکای جنوبی ادامه دارد.
طلایی، سیاست وزارت جهاد کشاورزی را اقتصادیسازی تولید عنوان کرد و گفت: حمایت از تولیدکنندگان زمانی اثربخش است که تولید برای کشاورز و دامدار صرفه اقتصادی داشته باشد و زنجیره تولید، صنایع تبدیلی و بازار بهصورت همزمان تقویت شود.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به فعالیت ۸ هزار و ۵۰۰ تشکل کشاورزی تحت پوشش سازمان تعاون روستایی، بیان کرد: از این تعداد، بیش از ۸ هزار تشکل فعال هستند و نقش مهمی در سیاستگذاری، نظارت و حمایت از تولیدکنندگان ایفا میکنند.
وی ادامه داد: ریشه این تشکلها به سال ۱۳۲۵ بازمیگردد، زمانی که حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن بودند و توزیع کالاهای اساسی از طریق همین تشکلها انجام میشد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس ماده ۳ این برنامه، تشکلها مکلف شدهاند ۲۵ درصد سهم بازار بازرگانی و تجارت را در اختیار داشته باشند و در همین راستا تاکنون ۵۰۰ روستابازار در کشور راهاندازی شده که این عدد تا پایان دولت به ۳ هزار روستابازار افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در بخش صنایع غذایی و صنایع تبدیلی، بیش از ۲۵۰ محصول تحت پوشش قرار دارد و تاکنون دو پایانه صادراتی در کشور راهاندازی شده است.
طلایی گفت: ظرفیت سردخانهای سازمان نیز از کمتر از ۱۰ هزار تن به بیش از ۱۰۰ هزار تن افزایش یافته و بیش از ۲۷۰ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی ایجاد شده است.
طلایی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان ساوه گفت: این شهرستان به دلیل قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی کشور، نزدیکی به تهران، برخورداری از بزرگترین شهرک صنعتی و برندهای معتبری همچون انار و پسته ساوه، ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع تبدیلی و صادرات دارد.
وی از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای توسعه روستابازارهای ساوه خبر داد و افزود: برای هر تشکلی که وارد فاز پایانه صادراتی شود، در مرحله نخست ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده و سازمان تعاون روستایی آمادگی تأمین نقدینگی و حمایت از پروژههای اولویتدار این شهرستان را دارد.
