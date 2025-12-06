رویداد جشنواره انار جوشقان کاشان در تقویم ملی گردشگری کشور ثبت شد

علیرضا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تحقق ساماندهی و حرفهای سازی رویدادهای گردشگری در سند تحول دولت، رویداد جشنواره انار جوشقان کاشان در تاریخ ۸ آذرماه ۱۴۰۴ و به شماره ۲۰۴۰۴۱۱۷۹ در فهرست رویدادهای گردشگری ایران به ثبت رسید.
وی با تاکید بر اینکه شهرستان کاشان با داشتن ۹۸۰ هکتار اراضی زیر کشت انار، سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی دارد، ابراز کرد: نزدیک به ۵۰ هکتار از این باغات در روستای جوشقان متمرکز بوده و عملکرد متوسطی بالغ بر ۱۲ تن در هکتار از این محصول شاهد هستیم.
رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان با یادآوری برگزاری جشنواره انار جوشقان مرکزی در مهرماه سال جاری تصریح کرد: برگزاری این جشنوارهها گامی ارزشمند در مسیر شناساندن ظرفیتهای گردشگری منطقه، فروش محصولات روستایی و ابجاد شور و نشاط اجتماعی میشود.
وی تاکید کرد: ثبت جشنوارهها در فهرست تقویم رویدادهای گردشگری وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فرصتی برای معرفی ظرفیتهای جدید در عرصه گردشگری شهرستان و توزیع سفر در فصول مختلف سال است و با توجه به تقویم گردشگری شهرستانی تدابیر لازم برای برگزاری منظم رویدادها و برنامه ریزی برای ثبت رویدادها در تقویم گردشگری کشور در دستور کار حوزه گردشگری اداره قرار دارد.
