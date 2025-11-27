علیرضا طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین جشنواره ملی انار ساوه از امروز آغاز و تا شانزدهم آذرماه ادامه دارد.

وی در خصوص تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی گفت: تجلیل از فعالان این حوزه به دو بخش تقسیم می‌شد که بخش اول مربوط به رویداد ملی فناورانه انار ساوه بود که برای نخستین بار در سطح کشور برگزار و به سه ایده برتر جوایز نقدی، لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا شد.

طهماسبی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ایده‌ها از سوی دکتر وظیفه‌شناس، محقق انار یزد ارائه شد که این طرح مربوط به کاهش مصرف آب و مدیریت آن بود و در یک نشست تخصصی از صحبت‌ها و نتایج تحقیقاتشان استفاده می‌کنیم تا بتوانیم راهکارهای مناسبی برای رفع مشکل کم‌آبی ارائه کنیم.

وی در خصوص مسابقه سنگین‌ترین انار و باغداران برتر گفت: در بخش دوم، مسابقه‌ای با عنوان سنگین‌ترین انار برگزار کردیم و باغداران هر سال برای تولید سنگین‌ترین انار با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی افزود: باغدار نمونه امسال خالقی بود که عملکردی نزدیک به ۸۰ تن در هکتار داشت، اصلاح خاک را انجام داده، تغذیه اصولی را رعایت کرده و در مبارزه با گلوگاه اقدامات مؤثری داشت و انار تولیدی او سالم و تمام شاخص‌های لازم برای انتخاب باغدار نمونه را داشت.

طهماسبی درباره پیشکسوتان نیز گفت: حاج کاظم کاووسی بیش از ۴۰ سال است که در ساوه باغدار هستند و به‌عنوان تولیدکننده شاخص با ویژگی‌های برجسته مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی درباره نمایشگاه جشنواره اظهار کرد: امسال بیش از ۲۰۰ غرفه تحویل متقاضیان شده است و بخش زیادی از غرفه‌ها مربوط به باغداران و صنایع فرآوری انار است.

طهماسبی افزود: در این جشنواره همچنین صنایع دستی، سوغات شهرستان و حتی استان‌های اطراف حضور دارند، مردم می‌توانند بازدید، خرید و تفریح کنند و از فضای جشنواره لذت ببرند، امیدواریم آنچه ما به‌عنوان مسئولان انتظار داریم از نگاه مردم نیز محقق شود.

وی درباره نشست‌های تخصصی گفت: در طول ایام جشنواره سه نشست تخصصی پیش‌بینی کرده‌ایم که نخستین نشست امروز با موضوع افزایش بهره‌وری آب برگزار شد و فردا نشستی با یکی از ایده‌پردازان برگزار خواهد شد که دستگاهی برای خشک‌کردن سریع پوست انار ساخته است.

طهماسبی ادامه داد: پوست انار در سطح جهان خریدار دارد و شاید حتی گران‌تر از خود انار باشد، باید بتوانیم آن را خشک و فرآوری کنیم، زیرا برای صنایع دارویی، غذایی و آرایشی-بهداشتی کاربرد زیادی دارد و سرشار از آنتی‌اکسیدان است.

وی افزود: برای باغداران نیز نشستی در خصوص کنترل تنش‌های محیطی، از جمله آب، شوری و تغییر اقلیم پیش‌بینی شده و یک شرکت دانش‌بنیان هم دو محصول شاخص مخصوص منطقه ساوه تولید کرده که در این نشست معرفی خواهد شد.

طهماسبی در خصوص وضعیت تولید انار گفت: حدود ۲ هزار هکتار از باغات انار را از دست داده‌ایم، اما ۹ هزار هکتار باقی مانده همچنان فعال است، پیش‌بینی ما برای تولید امسال رقمی بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تن است.

وی افزود: اگرچه امسال کاهش تولید داریم، اما باغاتی که آب مطمئن داشتند عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند و خوشبختانه کیفیت محصول بسیار بالا و رضایت باغداران محسوس است، با وجود مشکلاتی مثل کمبود آب، قطعی برق و کمبود تجهیزات، تولید نهایی خوب بود و باغداران از کیفیت امسال راضی هستند.