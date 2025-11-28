به گزارش خبرنگار مهر، کوروش امیدی‌پور صبح جمعه در مجمع شهرهای جهانی صنایع دستی که با حضور مقامات استانی و کشوری برگزار شد، بر اهمیت پاسداشت میراث غنی فرهنگی و صنایع دستی تأکید کرد.

وی ایران را گنجینه و تابلو بی‌نظیری از صنایع دستی خواند و تصریح کرد: ما موظف به پاسداری از این میراث فرهنگی و هویت منطقه‌ای خود هستیم و باید این آثار به درستی معرفی شوند.

امیدی پور در ادامه، بر ضرورت همسوسازی اقدامات در حوزه کسب‌وکار تأکید و محورهای اصلی توسعه این حوزه را برندسازی، بازارسازی و شناخت بازارهای بین‌المللی برای فروش محصولات برشمرد.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با اشاره به برگزاری جلسات هم‌افزایی برای رفع عملیاتی دغدغه‌های فعالان این عرصه، خاطرنشان کرد: صنایع دستی باید به عنوان یک رکن اساسی در اقتصاد شهر تعریف شود.