امیدی‌پور: صنایع دستی به عنوان رکن اساسی اقتصاد شهرها تعریف شوند

یزد_ معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: صنایع دستی باید به عنوان رکن اساسی در اقتصاد شهرها تعریف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش امیدی‌پور صبح جمعه در مجمع شهرهای جهانی صنایع دستی که با حضور مقامات استانی و کشوری برگزار شد، بر اهمیت پاسداشت میراث غنی فرهنگی و صنایع دستی تأکید کرد.

وی ایران را گنجینه و تابلو بی‌نظیری از صنایع دستی خواند و تصریح کرد: ما موظف به پاسداری از این میراث فرهنگی و هویت منطقه‌ای خود هستیم و باید این آثار به درستی معرفی شوند.

امیدی پور در ادامه، بر ضرورت همسوسازی اقدامات در حوزه کسب‌وکار تأکید و محورهای اصلی توسعه این حوزه را برندسازی، بازارسازی و شناخت بازارهای بین‌المللی برای فروش محصولات برشمرد.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با اشاره به برگزاری جلسات هم‌افزایی برای رفع عملیاتی دغدغه‌های فعالان این عرصه، خاطرنشان کرد: صنایع دستی باید به عنوان یک رکن اساسی در اقتصاد شهر تعریف شود.

