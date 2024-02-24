سعید پاک سرشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری موظف به ارائه خدمات در حوزه شهر یزد است اما در حال حاضر خدمات مورد نیاز به روستاهای شحنه، ملاباشی، محمدآباد، خویدک، دهنو، سیدمیرزا و اکرمیه و شهرهای شاهدیه و حمیدیا ارائه می‌شود.

وی با اشاره به خدمات امدادرسانی از ۱۳ ایستگاه به شهر یزد و روستاها و شهرهای نام برده شده، اضافه کرد: زمان رسیدگی مأموران آتش نشانی یزد در حوزه شهری مطابق با استانداردهای لازم است.

پاک‌سرشت تصریح کرد: حوادث خارج از محدوده شهر یزد، ترافیک سنگین و ندادن آدرس صحیح و دقیق، بیشترین علت طولانی شدن حضور آتش‌نشانان یزد در محل حادثه است.

رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد اضافه کرد: بیشترین زمان حضور در محل حادثه در ماه بهمن به دلیل وقوع در حریم شهر یزد ۱۴ دقیقه و کم‌ترین میانگین زمان رسیدن به محل حادثه با ۳ دقیقه مربوط به بافت تاریخی بوده است.